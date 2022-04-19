上海外送員趁封城「坐地起價」　兩周「暴賺9萬元」終於踢到鐵板

▲上海持續封城。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續封城，許多民生物資都靠外賣騎手運送，但卻爆出有騎手透過收取高額跑腿費、代購物資坐地起價的方式，哄抬物價賺取暴利。其中一起案例，騎手協助購買270元的物資（約1240元新台幣），卻在結帳時要求客人支付577元（約2640元新台幣），還收取330元（約1510元新台幣）的跑腿費，氣得客人打電話報警，惡劣行徑才終於曝光。

根據《澎湃新聞》報導，家住長寧區的朱女士透過某平台求購了一批270元的民生物資，並委託趙姓外賣騎手購買，跑腿費為330元。

不過，當騎手把物資送到朱女士社區門口時，他卻拒絕提供購買收據，並臨時做地起價，聲稱所買物資要支付577元。也就是說，朱女士必須支付總共900元（約4120元新台幣）才能拿到價值270元的物資。

朱女士難以接受騎手的要求，氣得打電話報警，警方到場之後，立刻要求騎手把訂單取消，同時將人帶回派出所。警方調查後發現，該名騎手自4月上海封城以來，多次透過惡意加價的方式獲取暴利，共非法牟利至少2萬元（約9.1萬元新台幣）。

目前趙姓騎手已經因涉嫌非法經營罪被警方依法採取刑事強制措施。警方強調，上海警方針對外賣騎手利用疫情趁機哄抬物價牟利的違法犯罪行為保持「零容忍」，將緊密會同有關部門，廣泛收集線索，重拳嚴厲打擊，全力維護上海的市場秩序和民生安全。