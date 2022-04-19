上海養老院老人被拉進「集裝箱隔離」直擊影片曝！目擊者無助爆哭

記者鄭思楠／綜合報導

上海自收緊防疫封控措施以來，無法就醫、無法購買食物藥物、物資短缺等個人經歷及求助的聲音也不斷在網上傳出。微博一名網友昨（18）晚爆料稱，一群養老院的老人被拉到方艙隔離，因為沒有自理能力，竟被推到集中箱入住。該微博還配了一則影片，點燃大批網友的怒火。

上海微博網友「蝕蝕蝕蝕蝕時」18日晚爆料稱，4月18日晚11點左右綏化路方艙醫院，一車來自某養老院的老人被拉到這裡隔離。這群老人毫無自理能力，一起來到這裡的護工告知，護工自己是來隔離養病的，並不對這些老人進行護理。 現場大白（編按：大陸對所有穿著白色防護服的醫護人員和志工的親暱）接到這車老人只能進行安排，現在已經把這群老人推到集中箱裡準備入住。





▲上海疫情仍沒有好轉。（圖／路透社）

評論區網友紛紛氣炸發言，網友「愛文具的小仙女」控訴，「半夜裡騙老人轉運到定點醫院，花了半小時讓阿茲海默症的外婆理解定點醫院比方艙好……，結果拉過去是在復興島的造船廠改建的方艙，老人看到背靠黃浦江的集裝箱瞬間就奔潰了，聽話只帶了一天的藥啊！！！！請問上海還有公信力可言嗎？？？」網友「meri_chri」也表示，「昨天看到宜川一個94歲老人不肯去方艙，半夜被撬門帶走。」

網友看後紛紛氣憤發聲，「謝謝每一個轉發的人，在現場看到我一直哭，很無助。每一個小的個體都好弱小，都好無助…，謝謝你們轉發，幫他們，也是幫我，太難受了 」、「我這個隔離點也是，前天來了好多殘疾人和老人，殘疾人有坐輪椅的，有看不到的……，有百歲老人，不能說話不能走路聽不到，沒有家屬，現在大白都不知道她叫啥從哪兒來，我發了個微博還被查水錶了」、「作孽啊！這哪位領導批示的騷操作？你們都沒有父母嗎？」。

上海衛健委19日通報，新增本土感染19442例，新增7人死亡，迄今上海此輪疫情已導致10人死亡。