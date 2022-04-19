2歲童重症亡！醫：任何病毒皆可能「引急性腦炎」　這2種機率最高

▲醫師指出，任何病毒入侵腦部都可能變成急性腦炎。（示意圖／路透）

記者楊晏琳／綜合報導

新北市2歲男童因重症入住加護病房，今不幸因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於凌晨03時46分過世。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，「任何進入人體的病毒，皆可能入侵腦部變成嚴重急性腦炎」，甚至通常被認為是「較弱」的嬰兒玫瑰疹病毒（HHV-6），在短短數天即奪走幼童性命。

謝宗學在臉書發文指出，基本上，任何進入人體的病毒皆可能入侵腦部變成嚴重急性腦炎，「原因在於幼童的血腦障壁不夠緊密，病毒有機會順著血流進入腦部」。他說明，過去較容易造成兒童嚴重急性腦炎的病毒有腸病毒71型和A型流感，但其他病毒也可能造成嚴重急性腦炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學也分享過去經歷，他曾遇過嬰兒玫瑰疹病毒（HHV-6），通常被認為是較弱的病毒之一，卻造成嚴重腦炎，在短短數天即奪走幼童性命。「事實上，除了腸病毒71型和A型流感病例數稍多外，嚴重急性腦炎發生率極低，目前並沒有Omicron變異株會造成較多嚴重腦炎的文獻報告。」

至於幼童疫苗部分，他認為，未滿五歲的兒童目前沒有疫苗通過認證，所以不用討論有沒有疫苗的問題，「減少感染機率是最根本預防重症的方法。」

謝宗學指出，11歲以下的幼童重症率本來就極低，接種疫苗的利弊可以討論，家長可以自行評估要不要讓孩子接種。但他也強調，可以確定的是，不管是莫德納或BNT疫苗，在大規模接種後，一定會出現「時間序列相關疑似疫苗引起的嚴重副作用」，到時候又會是一陣恐慌。