　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞速鋼鐵廠躲大量老弱婦孺！　指揮官揭：俄軍全自願掃射轟炸平民

▲▼馬力波（Mariupol）遭俄軍圍城狂轟猛炸。（圖／路透） 

▲馬力波遭俄軍圍城狂轟猛炸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

負責守衛馬力波（Mariupol）的亞速營指揮官普羅科彭科（Denys Prokopenko）18日發布消息，向各國領袖表示，目前有數百名老弱婦孺在亞速鋼鐵廠（Azovstal steelworks）內避難，但包圍的俄軍卻在「自願」的情況下，對鋼鐵廠持續開火，以及各種轟炸。

CNN報導，烏東重要戰略港市馬力波持續遭受俄軍斷水斷電包圍，普羅科彭科領導的亞速營是負責防守該城的多個單位之一，他18日在加密通訊軟體「Telegram」上指出，亞速鋼鐵廠內避難的平民，涵蓋各個年齡層，有女人、小孩和馬力波守軍的軍眷，他們都躲在廠內的地下室和碉堡內。

隨著馬力波防守圈不斷縮小，普羅科彭科指出亞速鋼鐵廠是這些老弱婦孺在馬力波守軍據點附近，所能找到的唯一避難場所；然而俄軍與頓內茨克、盧甘斯克地區的分離主義分子，明明知道鋼鐵廠內躲藏著平民，卻仍「自願」向鋼鐵廠持續開火，還用火箭、自由落體炸彈（非導引炸彈）、掩體炸彈以及各種火砲強力轟炸，火砲飛彈來自陸地四周和海上，所進行的是無差別的全面攻擊。

普羅科彭科表示，馬力波劇院、婦產科醫院、學校、幼兒園和民宅都被轟炸殆盡，而轟炸的那些人，就是現在承諾讓平民安全撤離的同一批人，「這都是同樣一群人，沒有人會相信他們。」

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／「大改版」防疫保單來了！　最高賠50萬
快訊／北檢法警室拉警報！　7人染疫
麻衣爆「日本媽媽潛規則」！　她沒做整套：到底誰想
快訊／國泰產緊急停售3張「防疫保單」！
朱學恒緊急取消所有通告！　2名嘴被關切
快訊／北市擄人凌虐！　擎天崗「14歲少年」遭14人持棍圍毆
聯亞生技董座「學霸女兒」首曝光！　入選《時代》百大人物
央行總裁一席話「金融股直直落」！現金殖利率衝破10%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞速鋼鐵廠躲大量老弱婦孺！　指揮官揭：俄軍全自願掃射轟炸平民

美國務院：尋求一切可能　將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」

俄第9名將領遇襲！　烏軍：俄防空飛彈旅上校指揮官陣亡

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪問基輔打算

烏西大城利沃夫增至7死！　俄國防部證實空襲：摧毀美歐援烏武器

86國陰莖長度「台灣鵰」慘淪倒數第二！　平均數字曝光

美法官撤銷大眾運輸工具口罩令　判CDC規定違法

200國通緝大毒梟擁吻辣模　慘被豬隊友PO照放閃！行蹤曝光落網

澤倫斯基：俄軍已展開頓巴斯攻勢！　烏國安首長指3州遇積極進攻

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折：寶貝女兒平安出生為我們帶來力量

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

亞速鋼鐵廠躲大量老弱婦孺！　指揮官揭：俄軍全自願掃射轟炸平民

美國務院：尋求一切可能　將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」

俄第9名將領遇襲！　烏軍：俄防空飛彈旅上校指揮官陣亡

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪問基輔打算

烏西大城利沃夫增至7死！　俄國防部證實空襲：摧毀美歐援烏武器

86國陰莖長度「台灣鵰」慘淪倒數第二！　平均數字曝光

美法官撤銷大眾運輸工具口罩令　判CDC規定違法

200國通緝大毒梟擁吻辣模　慘被豬隊友PO照放閃！行蹤曝光落網

澤倫斯基：俄軍已展開頓巴斯攻勢！　烏國安首長指3州遇積極進攻

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折：寶貝女兒平安出生為我們帶來力量

長年投身公益！ 蔡宗豪當志工教孩童烏克麗麗

何冰嬌兩度擊敗陳雨菲：奪冠再說表現不滿意有點「凡爾賽」

懶妹救星！內衣褲專用「1家電」感覺雷爆　她一用驚喜：很方便

明「穀雨」！7禁忌一次看　開運方法曝光

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

「大改版」防疫保單來了！隔離確診都不賠　富邦新版鎖定住院「最高賠50萬」

快訊／立院三讀《食農教育法》　政府學校優先採用在地農產品

快訊／北檢法警室疫情拉警報　2天累計7人...1／10染疫

認養讓愛延續　台南動物之家身障毛小孩因您的愛而完美

指揮中心估300萬人染疫　蔣萬安：防疫戰略缺乏前瞻思維

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

7歲女童染怪病　全身「恐怖滲血」照片曝

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

烏克蘭國會感謝台灣：第一天就得台灣的支持

200國通緝大毒梟擁吻辣模　被PO照放閃傻眼落網

莫德納疫苗兒童數據曝光　沒有心肌炎案例

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

澤倫斯基：俄軍已展開頓巴斯攻勢

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

烏情報首長驚訝俄軍無能　擬收回克里米亞半島

利沃夫增至7死！　俄證實空襲：摧毀美歐援烏武器

美法官砍大眾運輸工具口罩令　判CDC規定違法

俄莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光

更多熱門

相關新聞

美國務院：尋求將俄列為「恐怖主義贊助國」

美國務院：尋求將俄列為「恐怖主義贊助國」

美國國務院官員表示，國務院正尋求透過任何可行的手段讓俄羅斯為侵烏負起後果，包括可能將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」，這項推動過程在決定以前，還需要耗時數周。

俄第9名高官遇襲！　烏軍：俄上校指揮官陣亡

俄第9名高官遇襲！　烏軍：俄上校指揮官陣亡

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪基輔打算

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪基輔打算

利沃夫增至7死！　俄證實空襲：摧毀美歐援烏武器

利沃夫增至7死！　俄證實空襲：摧毀美歐援烏武器

澤倫斯基：俄軍已展開頓巴斯攻勢

澤倫斯基：俄軍已展開頓巴斯攻勢

關鍵字：

俄烏戰爭亞速營亞速鋼鐵廠烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

快訊／北市貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不治

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面