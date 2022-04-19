亞速鋼鐵廠躲大量老弱婦孺！　指揮官揭：俄軍全自願掃射轟炸平民

▲馬力波遭俄軍圍城狂轟猛炸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

負責守衛馬力波（Mariupol）的亞速營指揮官普羅科彭科（Denys Prokopenko）18日發布消息，向各國領袖表示，目前有數百名老弱婦孺在亞速鋼鐵廠（Azovstal steelworks）內避難，但包圍的俄軍卻在「自願」的情況下，對鋼鐵廠持續開火，以及各種轟炸。

CNN報導，烏東重要戰略港市馬力波持續遭受俄軍斷水斷電包圍，普羅科彭科領導的亞速營是負責防守該城的多個單位之一，他18日在加密通訊軟體「Telegram」上指出，亞速鋼鐵廠內避難的平民，涵蓋各個年齡層，有女人、小孩和馬力波守軍的軍眷，他們都躲在廠內的地下室和碉堡內。

隨著馬力波防守圈不斷縮小，普羅科彭科指出亞速鋼鐵廠是這些老弱婦孺在馬力波守軍據點附近，所能找到的唯一避難場所；然而俄軍與頓內茨克、盧甘斯克地區的分離主義分子，明明知道鋼鐵廠內躲藏著平民，卻仍「自願」向鋼鐵廠持續開火，還用火箭、自由落體炸彈（非導引炸彈）、掩體炸彈以及各種火砲強力轟炸，火砲飛彈來自陸地四周和海上，所進行的是無差別的全面攻擊。

普羅科彭科表示，馬力波劇院、婦產科醫院、學校、幼兒園和民宅都被轟炸殆盡，而轟炸的那些人，就是現在承諾讓平民安全撤離的同一批人，「這都是同樣一群人，沒有人會相信他們。」