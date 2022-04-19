「防彈神機」擋下俄軍子彈！烏兵靠手機幸運逃死　型號曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國網路論壇Reddit的烏克蘭戰爭影片版（Ukraine War Video Report）出現一段引發熱議的影片，一名烏克蘭士兵面臨俄軍攻擊，沒想到身上攜帶的手機竟成為救命盾牌，為他擋下子彈，這支「防彈神機」的型號也引發關注。

▲ 烏克蘭士兵靠著「防彈手機」幸運活命。（圖／翻攝自YouTube）

影片中可見，幸運逃過一劫的烏克蘭士兵一手握著槍，一手從口袋中掏出手機，交給拍攝影片的戰友，只見一枚7.2mm口徑子彈穿破掀蓋式手機殼，但沒有完全射穿手機，而是部分嵌進機身中，部分露在外頭，不過手機螢幕已裂成蜘蛛網狀。

根據南韓《韓聯社》，從手機殼外觀及大小判斷，這支手機應是三星電子年初推出的Galaxy S21 FE或2020年上市的Galaxy S20 Plus，在南韓網路論壇上也因此被封為「救了烏兵的Galaxy」。

這段影片最早出現在Reddit上，獲得逾5.2萬讚，目前已在各大社群媒體上瘋傳。網友紛紛留言表示，「跟第一次世界大戰時有人靠硬幣撿回一命的故事很像」、「也太幸運了吧」、「我也用這支欸，原來是防彈手機」；也有人幽默寫道，「如果是Nokia的話應該還可以用」、「如果是Nokia手機會把子彈反彈到開槍的人身上」。

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