烏克蘭國會感謝台灣　外交部：期盼戰爭早日止息

▲烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）遭到俄軍一連串攻擊。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰事持續，國際社會持續聲援烏克蘭，烏克蘭國會18日透過社群平台Telegram發文，感謝自俄羅斯2月底入侵以來全世界對烏克蘭的支持，其中包括遙遠的台灣。對此，外交部發言人歐江安19日在例行記者會答覆表示，我方反對以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的非人道及入侵行為，誠心期盼戰爭早日止息。

烏克蘭國會4月18日在社群媒體發文表示：「從俄羅斯全面入侵的第一天開始，烏克蘭就得到位處遠方台灣的支持，上週日在首都台北舉行的『我們都是烏克蘭人』活動，說明了俄軍發動侵略戰爭的殘暴。如今烏克蘭的戰鬥仍在持續，我們感謝來自世界各地的支持，世界與我們同在，真理是烏克蘭的後盾」。

歐江安說，中華民國台灣政府歡迎烏克蘭國會向我國及人民致意的貼文，並肯定烏國持續藉新媒體工具讓外界即時瞭解烏克蘭最新的現況，以及各國聲援烏克蘭的情形，台灣本著民主國家團結互助的精神，重申堅定支持維護烏克蘭主權及領土完整，我方反對以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的非人道及入侵行為。

歐江安強調，台灣將與理念相近國家共同合作，持續為在烏克蘭境內及撤往鄰近歐洲國家避難的烏國人民提供援助及救濟物資，我國誠心期盼戰爭早日止息，烏克蘭恢復往昔的平靜，百姓能及早回歸正常的生活。