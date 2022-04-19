基輔久攻不下？普丁顧問：俄軍只出3成力　「否則恐已毀掉烏克蘭」

▲俄羅斯總統普丁顧問卡拉加洛夫（Sergei Karaganov）受訪稱，俄軍迄今只出了3成力。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／編譯

俄軍2月24日入侵烏克蘭，至今將滿2個月仍未取得顯著成果，且似乎已經放棄進攻烏克蘭首都基輔。對此，俄羅斯總統普丁顧問卡拉加洛夫日前接受義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）訪問時就表示，俄軍現只動用了約3成軍備武器，若使出全力恐怕已毀掉烏克蘭城市。

卡拉加洛夫（Sergei Karaganov）從葉爾欽時代開始就長期擔任克里姆林宮的總統顧問，目前作為莫斯科智庫外交與國防政策委員會名譽主席的他，仍被認為與普丁、俄國外長拉夫羅夫有密切關係。

記者向卡拉加洛夫提問，戰爭進行到目前為止，俄軍圍攻基輔1個月後不得不撤退，「看來軍事行動進行得不太順利，是吧？」卡拉加洛夫回答，這場軍事行動發動的方式極為機密，「萬一俄軍在基輔的行動只是為了分散烏克蘭軍隊的注意力，將他們調離南部與東南部的主戰場呢？也許這才是原本的計畫。」

卡拉加洛夫表示，俄軍非常小心地不去打擊平民目標，「所以我們只使用了30％到35％的致命武器庫存。」他說，如果俄軍使出全力，不惜動用一切手段，那將更快地打贏勝仗，但同時也意味著烏克蘭城市將被摧毀，「我們沒有像美國人在伊拉克那樣，進行地毯式轟炸。」

記者追問，已有明確證據表明，馬力波與布查等地的烏克蘭平民成為俄軍攻擊目標並遭殺害，看起來似乎蓄意違反戰爭罪與危害人類罪，這些人民該受到如此迫害嗎？卡拉加洛夫駁斥，「布查的故事完全是假的，這是一種挑釁。」記者認為看起來不太像在演戲。卡拉加洛夫說，「我看了照片，我99％肯定。我們知道，烏克蘭新納粹部隊一直把人民當成活盾牌，特別是在馬力波。我們持有和你們不同的照片。」

卡拉加洛夫認為，西方國家的凝聚力將崩潰，並正在失去世界地位，所以他們需要一個敵人，目前俄國就是那個敵人。記者表示，「你說得好像是其他國家挑起戰爭，但實際上是俄羅斯挑起的。」卡拉加洛夫反駁，他不贊成打仗，但戰爭確實已發生，西方進行了幾次侵略（aggressions），俄國正在打一場關乎生死的戰爭，「我們現在在相同的道德水準上。」

此外，卡拉加洛夫也認為，未來俄羅斯毫無疑問地將與中國更加契合，更加依賴中國，「這件事有積極的跡象，但整體而言，我們將更加依賴中國。我不太害怕俄國成為中國的棋子，就像一些歐盟國家成為美國的卒子一樣。且俄羅斯人身上的核心基因就是主權，文化也與中國不同，我不認為中國能夠或有意凌駕於我們。」

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