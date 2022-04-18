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《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄　陶卉從做資源回收到越劇老師

▲《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄 陶卉從做資源回收到越劇老師。（圖／新北市文化局提供）

▲《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄，陶卉從做資源回收到越劇老師。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局推動社區營造業務，迄今已扶植超過800個社區圓夢，配合時代演進、數位轉型，運用科技工具，自2020年起推出《潮遊新北動社造》數位專輯，今年推出第二彈，紀錄永和從做資源回收到成為越劇老師的陶卉、努力為坪林札根的社造青年陳科廷及蘆洲神將腳的文化傳承等，共有3支影片及10則精彩溫暖的社區故事。

54歲的陶卉出身貴州梨園世家，多次獲得越劇比賽大獎。2001年嫁到臺灣，未料才嫁來5年，先生就因腦中風臥病，生活的重擔逼得她不得不放棄心愛的越劇，一肩扛起家計，靠著做資源回收，咬牙拚了11年。他說，期間不是沒想過要回家鄉，可總覺得是自己選擇嫁來臺灣，還有孩子牽絆，最終還是待了下來。

▲《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄 陶卉從做資源回收到越劇老師。（圖／新北市文化局提供）

▲在永和區雲水戲劇工作坊裡，陶卉老師認真傳授越劇精髓給學員。

「不要丟下妳身上僅有的魅力！」母親的這句話，讓生活無望的陶卉決心重拾戲服，並以臺灣媳婦參加大陸《一鳴驚人》及《梨園漫步》節目越劇比賽，一舉皆獲銀獎鼓勵。2021年陶卉獲新北市文化局社區營造一般性計畫補助的支持，也將她的故事拍成影片，收錄在《潮遊新北動社造Ⅱ》，希望鼓勵更多人不要放棄希望，勇敢逐夢。

文化局表示，《潮遊新北動社造Ⅱ》數位專輯系列，透過手機、平板等載具隨時點看社造故事，內容不僅圖文交織，還有影像和音樂效果，方便民眾閱讀每一篇感人的新北社造故事。想體驗請上「新北市文化局」官網查詢。

▲《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄 陶卉從做資源回收到越劇老師。（圖／新北市文化局提供）

▲《潮遊新北動社造Ⅱ》數位專輯，可運用手機、平板等數位裝置，體驗新北社區的溫馨故事。

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