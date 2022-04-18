▲療癒山城新品牌「茶山繚療」，新北推五感體驗坪林之美。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局自即日起到5月底止，推出全國首度以整個行政區為自然療癒品牌的「茶山繚療」計畫，將坪林打造為翠綠空靈的「療癒之城」。精緻「五感奇趣體驗市集」以及期間限定的「野食茶酒吧」，與在地坪林茶青互動，感受綠色茶山的山林溪流、雲霧和人情，療癒身心靈。

副市長謝政達表示，坪林坐落於新北五大美學廊帶之一的「綠色山林茶山文化美學廊帶」，除了是全國最重要的包種茶產地外，還擁有得天獨厚無汙染的自然環境資源，是極為適合發展療癒系旅遊的翡翠山城。

▲新北市副市長謝政達親訪坪林茶業博物館，參觀期間限定「野食茶酒吧」。

謝政達說，由坪林在地純樸、熱情好客的里長與鄉親帶路，漫步於坪林茶業博物館、老街、茶街、魚蕨步道、大舌湖古道等，歡迎大家在四月底以前使用新北加倍券，一起到坪林老街、商圈逛逛，買好茶、喝好茶，用實際行動支持在地茶農。

文化局表示，坪林是一座平行於都市的森林，擁有療癒系生活風貌，蘊藏了好山、好水與好茶，新北推出綠色山林茶山文化美學廊帶，在疫情時代中，特別以「茶山繚療」為名，結合生態教育、茶產業文化、休憩體驗。

文化局說，綠色療癒山城新品牌，結合跨界創意，以美學力加值傳統茶產業，為古老茶山挹注新活力。民眾可以來到坪林茶山、轉換自己，探索、啟發與修復自我的身心靈。詳細活動資訊請至「茶山繚療」活動網站及「坪林茶業博物館」臉書粉專查詢。

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