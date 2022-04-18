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宜蘭綠博會縣市週4／18開跑　新北市民享門票100元優惠

▲宜蘭綠博會縣市週4／18開跑 新北市民享門票100元優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲宜蘭綠博會縣市週4／18開跑，新北市民享門票100元優惠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府響應「2022宜蘭綠色博覽會」，於宜蘭縣冬山河生態綠舟策劃新北物產館，4月18日至4月24日為新北縣市週，凡設籍於新北市的民眾，購票時出示身分證、健保卡等證明文件，綠博門票只需100元。期間也推出新北館內智能販賣機的商品全面7折起優惠。

今年度新北市政府以「活力新北 健康山海」為主軸，並以童話為元素，規劃六大特色展區，結合智能科技，展示奇幻新北山海世界，不僅有「毛寶貝智能認養體驗」、「萬里蟹抓大放小體感遊戲」等互動遊戲，還有抽獎活動與免費限量DIY體驗，如LED拼貼風景畫、製作芋圓等。

▲宜蘭綠博會縣市週4／18開跑 新北市民享門票100元優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲綠色博覽會「藍河蟲洞水連光影秘境」。

農業局表示，4月23日至24日辦理假日農夫市集，民眾在假日農夫市集購買農產品，消費滿額每達500元，即可獲得抽獎券1張，抽取農產品驚喜包5名。民眾後續如將購買農產品照片上傳「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁指定貼文，還可參加網路抽獎活動，抽取真草筆和農產品等禮品。

農業局長李玟表示，新北市政府為推廣新北農業之美，除在新北物產館內設有各種智能互動遊戲，也推出好禮大方送與免費DIY體驗等優惠活動。為落實防疫，新北市政府針對新北館已完成全面消毒，並安排專人協助落實實名制、酒精消毒與戴口罩等防疫措施。

▲宜蘭綠博會縣市週4／18開跑 新北市民享門票100元優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲小朋友體驗毛寶貝智能認養體驗VR遊戲。

▲宜蘭綠博會縣市週4／18開跑 新北市民享門票100元優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲工作人員每次都會消毒使用的VR設備。

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