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再請G7金援500億美元！　烏克蘭：戰爭預算赤字太大了

▲▼烏克蘭軍隊在頓巴斯地區使用MBT LAW反戰車飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲現代化武器消耗快，作戰幾乎就是變相的花錢競賽。（圖為烏克蘭軍隊發射MBT LAW反戰車飛彈／達志影像／美聯社）

本報訊

烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko） 今天說，烏克蘭因為戰事而出現巨額預算赤字，已要求七大工業國集團（G7）提供500億美元的援助，並考慮發行零息債券，以因應未來6個月的作戰所需。 稍早之前，美國與德國才各自宣布援助計畫，合計金額高達台幣547億元。

綜合外電報導，德國政府15日表示，計畫向烏克蘭提供10億歐元（約新台幣315億元）以上的軍援，這筆資金主要協助烏克蘭用來購買作戰物資。

美國總統拜登則是在13日指出，美國將額外提供約價值8億美元（新台幣232億元）的武器、彈藥和其他安全援助。據了解，加上這筆8億美元軍援，將使美國對烏克蘭的援助總額，在兩個月不到就達到30億美元以上。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）的統計，烏克蘭在2020年編列的國防預算，只有60億美元左右。

另外，在戰爭爆發不久，美歐同意設立烏克蘭版「馬歇爾計畫」（Marshall Plan），以「烏克蘭團結信託基金」（Ukraine Solidarity Trust Fund）為名籌集資金，以資助戰後的重建。

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