傳俄將封城鎖死馬力波！發通行證過濾平民　烏軍誓言戰到底

▲烏克蘭東南部城市馬力波自3月1日起被俄軍圍困至今。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東南部港市馬力波守軍拒絕俄羅斯17日投降最後通牒，誓言戰鬥到底。馬力波市長顧問安德瑞尤申科表示，俄軍將封鎖馬力波出入通道，警告過濾仍在城內的人，且已開始發放行動通行證，有多人排隊領證。

CNN報導，安德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）17日透過Telegram宣稱，俄軍已開始在馬力波發放行動通行證，「數百名市民必須排隊領證，沒有通行證，下周起無法在市內各區之間移動，也無法外出上街」。

事實上，安德瑞尤申科16日就警告，俄軍將於18日關閉所有進出城市的通道，藉此過濾人口一一清查，男性市民不是被迫從軍上戰場，就是被強制勞動，其中有些人恐怕被押送俄國過濾營。

CNN目前無法獨立查證核實相關說法。烏克蘭及美國官員宣稱，俄軍在控制區清查平民，包括執行生物辨識審查、沒收手機，甚至在某些情況下違反平民意願強制遣送俄羅斯。馬力波市議會宣稱，人口過濾是俄羅斯擴大行動掩蓋當地戰爭罪行的其中一環。

馬力波自3月1日以來就被俄軍包圍，如今大多數地區已落入俄羅斯控制之中。不過烏克蘭當局強調馬力波尚未淪陷，當地烏軍儘管面臨巨大困難仍持續堅守，發動零星抵抗，但不清楚確切守軍人數。估計馬力波目前仍有10萬人留在當地。依據馬力波所在的頓內茨克軍事長官先前說法，馬力波可能已有2.2萬人喪生。

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