「老司機」送貨困上海15天　路邊搭灶釣魚挖野菜直播野外求生爆紅

記者魏有德／綜合報導

上海新冠疫情持續，部分卡車司機受限封控措施，只能在半路上等待解封，除了靠官方支援的物資，還得靠靈活的頭腦和萬能的雙手靈活度日。一位名叫趙成（化名）的司機他和50多位貨車司機被困在上海寶山川紀路上已半個多月，他們將路邊搭灶做飯、河中釣魚及挖野菜包水餃的過程拍成影片，甚至開起「野餐」直播意外爆紅。

▲被上海封控措施困在路上的貨車司機們運用周邊資源度日。（圖／翻攝星視頻，下同）

《重慶晨報》報導，「土灶做飯」、「河中釣魚」、「互相理髮」等日常生活碎片短視頻（短影片）發在網路上後，引發網友極大關注。趙成乾脆在網上開起直播，有網友給他打賞，還有別的主播要和他連麥PK，都被趙成拒絕，「我是貨車司機，不是專業主播，特殊時期的生活方式，也算別有一番風味，網友們看到他們的生活感覺很新奇，自己則是苦中作樂。」

從司機們釋出的影片可以發現，這群司機用泥土搭成灶台，在附近的小溪裡捕魚，將路旁的野菜包成水餃，甚至還可做出一張張烙餅，讓大家在封控期間不至於挨餓，還發揮無限創意讓飲食充滿變化，引起外界關注。

趙成表示，平時他們在服務區、目的地和市區都能得到補給，被隔離在馬路上後，補給便會中斷，「最緊缺的物資是水，目前大家把河裡的水用土灶燒開飲用，還是擔心衛生，其次是缺一些生活用品及口罩等防疫物資。」

趙成透露，當地政府有送過泡麵和協助檢測核酸，但隔離時間一長、司機人數較多，只能靠其他的愛心力量。上海「流浪者新生活」公益組織看到趙成的直播後，向司機們提供了兩餐便當，另外也送了一些蔬菜和物資，希望能緩解司機們暫時遇上的困難。

趙成開貨車已超20年，是一位「名副其實」的老司機，同時，他是兩個孩子的父親，承擔著養育家庭的責任。雖然在直播上看似心情放鬆，但趙成也很煩惱，貨車停著一天，就讓收入又少了一天，他也期盼疫情早日結束，能回到正常生活。