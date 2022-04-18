快訊／「喝香香」恐成防疫破口　北市警3分局再添5確診

▲圖為台北市政府警察局外觀。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，經台北市警局統計，截至18日北市再傳大同、萬華、大安警分局共5名男性員警確診，讓原本已有20例確診警現已來到25例，目前確診警員均以隔離，並未到警察機關上班，市警局表示有接觸的同事進行篩檢並自主觀察。

市警局表示，目前所有機關曾與確診者有接觸疑慮的警員均返家進行自主健康管理，並進行機關駐地清潔消毒，北市警察局重申，同仁應減少群體聚會等社交活動，以「不同時」參加活動為宜，保持低度生活活動，並呼籲警員若有不適症狀，即時就醫篩檢診治。

士林警方表示：該名確診員警，平時負責處理交通事故、違規開單、疏導交通等工作，16日進行因身體不適進行篩檢，經核酸檢測確認為陽性，一起擔服勤務的同事則人心惶惶，紛紛進行篩檢，有接觸疑慮者均返家自主健康管理。

台北市警察局警員人數、分布機關統計如下：

4/5 保大1人。

4/9 保大1人。

4/12 大安1人、松山3人。

4/13松山1人、刑大1人、萬華2人、北投1人。

4/14萬華2人

4/15大同1人、刑大1人

4/16大同1人

4/17萬華2人、士林1人、婦幼隊1人

4/18大同1人、萬華1人、大安3人

目前合計確診25人

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