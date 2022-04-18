澤倫斯基：烏克蘭不會放棄東部領土換取止戰！　邀拜登馬克宏訪烏

▲烏克蘭總統澤倫斯基邀請美、法元首親自訪烏，見證「種族滅絕」惡行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日接受專訪，內容於17日播出，他在節目中表示，烏克蘭不會為了結束和俄羅斯的戰爭而放棄東部的領土。此外，他也邀請美國總統拜登、法國總統馬克宏來烏克蘭訪問，實際看看當地情況，了解是否有「種族滅絕」的狀況發生。

澤倫斯基在總統辦公室接受CNN主播塔柏爾（Jack Tapper）獨家專訪，他表示烏軍準備在東部頓巴斯（Donbas）地區與俄軍戰鬥，而這裡的戰役可能影響整個戰爭的進程。即使俄羅斯真的占領整個頓巴斯地區，他說，也不能保證俄軍會就此罷手，基輔仍有可能遭受攻擊。

「這就是為什麼我們不能允許他們在我們土地上立足是非常重要的，因為這場戰鬥，足以影響整個戰爭的進程」，澤倫斯基說，「因為我不相信俄羅斯軍隊和俄羅斯領導層。」他說烏克蘭明白即使把俄軍從北面趕走，從基輔和切爾尼戈夫方向擊退他們，「這也不代表如果他們奪取了頓巴斯，未來就不會進軍基輔。」

烏軍重奪基輔地區完整控制權後，英國首相、波蘭與波羅的海三小國總統都已訪問基輔，和澤倫斯基會面。澤倫斯基在專訪中提到，專訪前一天（14日）才和法國總統馬克宏通話，他說想讓馬克宏明白這場戰爭已經不只如此，「種族滅絕」確實發生，「我邀請他來訪，如果有機會他來到烏克蘭親眼看看，我相信到時候他就會了解。」

馬克宏在俄烏戰後，仍力求以第三國外交斡旋方式解決兩國衝突，更因此成為開戰後和普丁通話最多次的外國元首，而他也拒絕以「種族滅絕」稱呼在基輔外圍城鎮布查（Bucha）發生的亂葬崗慘案。

澤倫斯基也邀請美國總統拜登，在未來某個時間點訪烏。不過白宮先前已表示，近期沒有由拜登本人親自參訪基輔的計畫，可能會派遣高層官員如國務卿布林肯（Antony Blinken），或是國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出訪基輔。