宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

▲宜蘭衛生局17日公布進香團宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局17日公布某進香團1確診者案30333號宜蘭足跡，到過富美與金樽餐廳、住宿兆品酒店，及參拜震安宮、進安宮、玉照天宮等宮廟。

宜蘭衛生局表示，疫調了解，由其他縣市主辦於宜蘭縣出發的進香旅遊團，其中宜蘭縣民有13位，目前已全數匡列隔離中，其中有2位於16日篩檢確診，其餘個案目前正在疫調中。

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衛生局也在17日公布進香團中外縣市案30333號的宜蘭足跡如下：

案30333號－4月6日，上午10時至10時30分，在羅東震安宮(羅東鎮中正路35號)；4月6日，上午11時至11時30分，在南方澳進安宮(蘇澳鎮江夏路81號)；4月6日，上午11時30分至下午1時，在富美活海鮮餐廳(蘇澳鎮海邊路111號)；4月6日，下午1時30分至2時，在宜蘭東嶽廟(宜蘭市中山路二段299號)；4月6日，下午2時30分至3時30分，在大福補天宮(壯圍鄉壯濱路六段279號)；4月6日，下午5時30分至7時，在金樽廣場(宜蘭市東港路一段480號)；4月6日，晚上7時30分至隔(7)日上午8時30分，住宿兆品酒店(礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號)；4月10日，下午4時30分至6時，在羅東晶園會館(羅東鎮中山路二段48號)；4月10日，晚上6時至6時30分，在羅東北成天公廟玉照天宮(羅東鎮光武街143號)。