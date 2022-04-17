　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

記者曾筠淇／綜合報導

日前指揮中心宣布「必須打滿3劑疫苗才能進入健身房」，除了藝人李沛旭覺得此規定不合理外，館長陳之漢也發表看法，直指政府有些規定真的讓人很問號，「你這政策爛得跟狗屎一樣！」疫情應該講求科學證據，為什麼健身房等24場域工作人員都要接種3劑疫苗，但美食街、餐廳卻不用？

館長透過直播分享「24類場域三劑令惹議，為何打滿三劑才能上健身房」的看法，他開門見山表示，「我覺得政府要跟民眾把話講清楚，因為中央跟地方老是在鬼打牆」，以他自己來說，只要有足跡就得關館的規定讓他匪夷所思，足跡那麼多，所有人每天都要開開關關？

館長提到，每個地方的政策都不一樣，像是中壢、新莊、高雄不用關，但台中就要關，「各地方政府規定不一，要罵誰？到底要罵誰？」中央是最高權的單位，業者和客人都無法選擇，那是不是更應該講清楚？館長認為，如果只要有足跡，健身房就要關兩天清消，那是不是雞排店、超商、好市多有足跡也要比照辦理？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長對現在規定感到匪夷所思。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

「健身房叫你關兩天，百貨公司就不關，那捷運要不要關？你也不關，捷運天天有確診的人（的足跡），你關不關？你不關，各位懂我的意思嗎？」館長狂舉例子，直呼當政府規定要關健身房時，就讓他很問號，身為業者的他實在不知怎麼處理，做生意真的很兩難。

館長再三強調，錢都可以再賺，而人民生命肯定是最重要的，但有些規定真的不太合乎人性，像「疫苗護照」就是其中之一，有些人就是沒辦法打第三劑，可能是不舒服、會起不良反應、會恐懼等，這應該是人民能自由決定的，根本不能勉強。

再來提到「24場域工作人員都要接種3劑疫苗」的部分，館長坦言真的很不解，「不要說健身房，你特殊行業的坐檯小姐，跟去餐廳吃飯有什麼兩樣？餐廳吃飯大家是戴著口罩吃飯嗎？這是非常沒有邏輯的。邏輯觀念只敢得罪比較小單位的人，那大單位的像百貨公司、像美食街、像大型餐廳，他們吃不吃東西？吃東西要不要脫口罩？」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長認為不能只針對24場域。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長說，酒店喝酒脫口罩，但餐廳喝飲料、喝湯也是脫口罩，「不能你們這些人（24場域）比較該死！館長還是講一句話，這是重中之重」，他非常尊重政府，但「是不是全部都做？既然你今天要做，你敢不敢像去年一樣全部都做？你不敢做，你會民怨，因為你要選舉年了。」

「你這政策爛得跟狗屎一樣！」對於被特別點名的24場域，館長再開噴，「吃飯、看電影去哪裡的，去坐捷運、公車，這不用打三劑，因為你知道都要打的話，很多人跟你輸贏」，他支持蔡英文也支持侯友宜，兩人都有好的地方，但也有做不足的地方，疫情應該講求科學證據，要用科學方式做配套措施。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長浮誇表演舉例。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長表示，既然這24場域都要打3劑疫苗，那其他行業呢？加油站、超商、公共交通運輸系統等也會有群聚發生，「我無所適從！」再以健身房和餐廳來說，如果今天有科學證據能證明Omicron特別喜歡健身的人、喜歡深蹲和臥推的肉體，那特別點名健身房當然沒話說；再或者，Omicron非常健康，不喜歡吃炸雞、討厭高油高糖的食物，那政府對餐廳沒特別要求打3劑，他也沒話說。

問題是，現況就不是如此，館長重申，他很尊重也願意配合現在的政策，但還是要「給我一個科學的解釋」，這次疫情他已經捐了500多萬元，而因為關館，他也損失了7、8000萬元，他不只是幫健身房說話而已，像八大行業、酒店等也同樣如此，都不該被針對。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／2女大生吃海底撈、夜唱確診！　Ct值曝
快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場、電競旅館
大甲媽爆乳禮生「胸前大片駭人紅斑」！慘照曝光
快訊／宜蘭公布55處足跡　開元市場、健身房、KTV
快訊／與確診者開會1小時　柯文哲、黃珊珊PCR出爐！
快訊／18歲男「確診趴趴走」還發IG　遭罰150萬元！
快訊／接觸確診者恐被隔離！　柯文哲回應了
男歌手爆確診「無罩錄」《綜藝大集合》！　民視回應了
2歲童重症昏迷　父怒揭1922、新北衛生局「踢皮球過程」
快訊／聽阿妹演唱會染疫！　彰化星巴克、小吃店列足跡
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台足跡一次看！本土+1210例　14縣市「共67張活動史」曝光

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

花蓮父母南投探親傳染女兒　女婿打3劑陰轉陽

宜蘭公布55處足跡　開元市場、郵局、教會、健身房、KTV都入列

新北18歲男「確診趴趴走」還在IG發限動　衛生局開罰150萬元！

男歌手確診！4／13嘉義大林錄《綜藝大集合》　31人都沒帶口罩

雲林麥寮喜宴+3　衛生所常態性抗原快篩亭4／18啟動

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

只准妳摸我！紅貴賓伸毛掌　拉回麻麻手爭寵後「露齒笑」

全台足跡一次看！本土+1210例　14縣市「共67張活動史」曝光

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

宜蘭公布某進香團足跡　富美與金樽餐廳、兆品酒店、4間宮廟

健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

花蓮父母南投探親傳染女兒　女婿打3劑陰轉陽

宜蘭公布55處足跡　開元市場、郵局、教會、健身房、KTV都入列

新北18歲男「確診趴趴走」還在IG發限動　衛生局開罰150萬元！

男歌手確診！4／13嘉義大林錄《綜藝大集合》　31人都沒帶口罩

雲林麥寮喜宴+3　衛生所常態性抗原快篩亭4／18啟動

馬保國也在上海搶購麵粉！封城下堅持「閃電五連鞭」感動網友

江坤宇幫李振昌解危　統一獅、兄弟延長賽

唯一支持朱明宏　屏東縣長參選人周春米二度台南輔選

英海軍司令：烏軍擊沉莫斯科號「英軍訓練」是關鍵　恐改變俄戰略

雲林麥寮喜宴疫情擴大　警友辦事處為台西分局全面投保防疫險

全台足跡一次看！本土+1210例　14縣市「共67張活動史」曝光

不甩俄最後通牒！　馬力波官員：烏軍拒降持續戰鬥中

亞大女學生吃海底撈、夜唱7.5小時確診Ct值曝　市府急匡列19人

快訊／桃園+180足跡曝！家樂福、黃昏市場上榜　曾入住電競旅館

英國影迷票選《哈利波特》人氣榜出爐！　2非人類進榜…冠軍無懸念

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

「還敢聚餐嗎？」　專家：符合3條件可照舊

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

表特氣質正妹是女警　一片投降：逮捕我

兒童首例重症「病情罕見急變」　4危險徵兆快送醫！

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

即／高雄+34足跡曝光！KTV又上榜

何時開打第四劑？陳時中：週三開會

學者曝疫情持續時間：台灣確診必破百萬

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

更多熱門

相關新聞

宜蘭公布55處足跡　教會、健身房、KTV都入列

宜蘭公布55處足跡　教會、健身房、KTV都入列

宜蘭衛生局17日公布宜蘭17名確診足跡，包括開元市場、南方澳郵局、宜蘭基督長老教會、摩瑪浪健身俱樂部、喜互惠及便利超商、好樂迪羅東店、85度C、小廚師牛排店等都入列。

男歌手確診！4/13嘉義大林錄《綜藝大集合》

男歌手確診！4/13嘉義大林錄《綜藝大集合》

同是高風險區卻沒快篩！陳其邁曝「庫存量」　

同是高風險區卻沒快篩！陳其邁曝「庫存量」　

比照基隆類普篩？花蓮縣不跟進

比照基隆類普篩？花蓮縣不跟進

他反向搬進上海被當「外星人」　

他反向搬進上海被當「外星人」　

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎館長陳之漢健身房疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

清境農場溪谷驚現全裸男屍　身分待查

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

本土1210例「分布19縣市」！新北最多+410

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

郝劭文老婆被爆二婚…已有7歲女兒！

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面