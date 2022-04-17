健身房打3劑「政策爛得像狗屎」　館長開噴：深蹲比吃飯容易染疫？

記者曾筠淇／綜合報導

日前指揮中心宣布「必須打滿3劑疫苗才能進入健身房」，除了藝人李沛旭覺得此規定不合理外，館長陳之漢也發表看法，直指政府有些規定真的讓人很問號，「你這政策爛得跟狗屎一樣！」疫情應該講求科學證據，為什麼健身房等24場域工作人員都要接種3劑疫苗，但美食街、餐廳卻不用？

館長透過直播分享「24類場域三劑令惹議，為何打滿三劑才能上健身房」的看法，他開門見山表示，「我覺得政府要跟民眾把話講清楚，因為中央跟地方老是在鬼打牆」，以他自己來說，只要有足跡就得關館的規定讓他匪夷所思，足跡那麼多，所有人每天都要開開關關？

館長提到，每個地方的政策都不一樣，像是中壢、新莊、高雄不用關，但台中就要關，「各地方政府規定不一，要罵誰？到底要罵誰？」中央是最高權的單位，業者和客人都無法選擇，那是不是更應該講清楚？館長認為，如果只要有足跡，健身房就要關兩天清消，那是不是雞排店、超商、好市多有足跡也要比照辦理？

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▲館長對現在規定感到匪夷所思。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

「健身房叫你關兩天，百貨公司就不關，那捷運要不要關？你也不關，捷運天天有確診的人（的足跡），你關不關？你不關，各位懂我的意思嗎？」館長狂舉例子，直呼當政府規定要關健身房時，就讓他很問號，身為業者的他實在不知怎麼處理，做生意真的很兩難。

館長再三強調，錢都可以再賺，而人民生命肯定是最重要的，但有些規定真的不太合乎人性，像「疫苗護照」就是其中之一，有些人就是沒辦法打第三劑，可能是不舒服、會起不良反應、會恐懼等，這應該是人民能自由決定的，根本不能勉強。

再來提到「24場域工作人員都要接種3劑疫苗」的部分，館長坦言真的很不解，「不要說健身房，你特殊行業的坐檯小姐，跟去餐廳吃飯有什麼兩樣？餐廳吃飯大家是戴著口罩吃飯嗎？這是非常沒有邏輯的。邏輯觀念只敢得罪比較小單位的人，那大單位的像百貨公司、像美食街、像大型餐廳，他們吃不吃東西？吃東西要不要脫口罩？」

▲館長認為不能只針對24場域。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長說，酒店喝酒脫口罩，但餐廳喝飲料、喝湯也是脫口罩，「不能你們這些人（24場域）比較該死！館長還是講一句話，這是重中之重」，他非常尊重政府，但「是不是全部都做？既然你今天要做，你敢不敢像去年一樣全部都做？你不敢做，你會民怨，因為你要選舉年了。」

「你這政策爛得跟狗屎一樣！」對於被特別點名的24場域，館長再開噴，「吃飯、看電影去哪裡的，去坐捷運、公車，這不用打三劑，因為你知道都要打的話，很多人跟你輸贏」，他支持蔡英文也支持侯友宜，兩人都有好的地方，但也有做不足的地方，疫情應該講求科學證據，要用科學方式做配套措施。

▲館長浮誇表演舉例。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長表示，既然這24場域都要打3劑疫苗，那其他行業呢？加油站、超商、公共交通運輸系統等也會有群聚發生，「我無所適從！」再以健身房和餐廳來說，如果今天有科學證據能證明Omicron特別喜歡健身的人、喜歡深蹲和臥推的肉體，那特別點名健身房當然沒話說；再或者，Omicron非常健康，不喜歡吃炸雞、討厭高油高糖的食物，那政府對餐廳沒特別要求打3劑，他也沒話說。

問題是，現況就不是如此，館長重申，他很尊重也願意配合現在的政策，但還是要「給我一個科學的解釋」，這次疫情他已經捐了500多萬元，而因為關館，他也損失了7、8000萬元，他不只是幫健身房說話而已，像八大行業、酒店等也同樣如此，都不該被針對。

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