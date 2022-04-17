高雄市議員初選高閔琳意外落馬　許智傑力挺：優秀的人才不會孤單

▲民進黨高雄市議員高閔琳爭取連任失利。（圖／記翻攝自高閔琳臉書）



記者林銘翰／台北報導

民進黨高雄市議員第3選區初選民調17日出爐，現任議員高閔琳意外落馬，有意爭取高雄市黨部主委的民進黨立委許智傑表示， 高閔琳非常優秀，經常拿下第一高票，也是黨內不可多得的人才，優秀的人才不會孤單，「我們會陪她繼續思考未來的方向」。

民進黨17日上午公布高雄市議員第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）初選結果，預計提名3席，新潮流菊系的高閔琳排名第4，意外落馬，也是唯一未能通過初選的現任議員。另外，現任議員黃秋媖及新潮流菊系新人陳慶鴻、湧言會新人林志誠則進入安全名單。

許智傑下午透過影片向媒體表示，高閔琳非常優秀，經常拿下第一高票，也是黨內不可多得的人才，這次為了拉拔新人，大公無私，導致最後以2%敗北，大家真的相當錯愕且惋惜，但是優秀的人才不會孤單，「我們會陪她繼續思考未來的方向」。

許智傑認為，初選已經結束，幾家歡樂幾家愁，不管屬於任何派系，都是民進黨的優秀人才，大家應該不分派系全力輔選，也希望高雄市長陳其邁連任成功、議員當選過半，大家一起團結繼續努力讓高雄更好。

高閔琳稍早也在臉書表示，感謝大岡山鄉親對她的支持和疼惜，是她努力不夠，自己必須深刻檢討，她也要向支持自己的地方鄉親及團隊和志工夥伴致歉，「閔琳讓你們失望了」。

高閔琳也說，初選過後就是團結的開始，祝福本次通過初選的現任議員和新人，盼年底市長連任成功、民進黨高雄議會過半，自己會用燦爛笑容迎接接下來的每一天，「大家需要我時，我會一直都在」。