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舉重大黑馬　豐田國中林珊瑩僅練5個月...奪國女64公斤級第3名

▲台東縣至今累計已獲包括6金、10銀及12銅在內的28面獎牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣至今累計已獲包括6金、10銀及12銅在內的28面獎牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在花蓮縣舉行的111年全國中等學校運動會，台東縣在舉重項目，台東市豐田國中9年1班林珊瑩由柔道轉練舉重僅5個月，就在國中女組64公斤級奪得第3名，讓台東縣舉重界驚呼，深覺未來潛力無窮，建議豐田國中在體育班增設舉重項目，並聘請專業教練指導。另外，舉重比賽卑南國中在國男組舉出2面銀牌，新生國中郭加恩則在國男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽決賽，以04.118秒榮獲國男組金牌，除創大會紀錄外，同時，打破全國紀錄，台東縣至今累計已獲包括6金、10銀及12銅在內的28面獎牌。

其中，在舉重項目部分，豐田國中林珊瑩只練了5個月，就報名參加111年全中運舉重國中女組64公斤級比賽，結果以抓舉項目58公斤、挺舉項目73公斤、總和項目131公斤成績，初試啼聲就榮獲第3名，且創造校史紀錄。

據協助培訓的台東高中舉重教練謝建宏指出，豐田國中林珊瑩畢業於大南國小，原本練柔道，後就讀台東體中未繼續參加訓練而轉學豐田國中，經學校日卡比洛主任發掘各項運動條件都不錯具潛力，再由曾是舉重選手的張碧娟主任出馬請學姐林淑惠及他協助培訓，僅訓練5個月就得牌，可以說是舉重大黑馬，謝謝洪文政校長支持舉重運動，由於豐田國中學區涵蓋卑南族、魯凱族及阿美族等族群學生，應該有不少具潛力選手，希望在學校體育班除了招收籃球、足球外，也能夠增設舉重項目，並聘請專業或退役選手指導，讓台東發掘更多郭婞淳在奧運奪牌。

另外，台東縣在舉重比賽國中組部分，卑南國中林勇康在國男組舉重61公斤級，以抓舉89KG破原88KG大會紀錄、總和199KG破大會紀錄原紀錄198KG，獲得銀牌，國男組81公斤級卑南國中顏邵葵奪銀牌，其中，抓舉103公斤打破大會紀錄，國女組舉重71公斤級東大體中王彤，以抓舉74公斤、挺舉89公斤及總和163公斤三破大會紀錄，獲得一面銀牌。

全中運滑輪溜冰比賽，台東縣代表隊新生國中郭加恩，在國男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽決賽，以04.118秒成績榮獲國男組金牌，不但創大會紀錄，且也破全國紀錄。

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