台灣世界少棒聯盟國手選拔賽　首度移師台東

▲台灣世界少棒聯盟國手選拔首度移師台東舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年LLB少棒及青少棒國手選拔賽，場地首度移師台東，16日由台東縣副縣長王志輝參加在延平鄉紅葉國小的開幕活動，並由紅葉國小少棒球員以報戰功表演揭開序幕，內政部次長陳宗彥、延平鄉胡黃廣文等貴賓參加，開幕活動結合縣府「重振台東棒球原鄉」政策，期再創台東紅葉少棒精神。

王志輝表示，國小棒球聯賽硬式組全國賽剛於13日閉幕，台灣世界少棒聯盟(LLB)國手選拔賽緊接登場，而且在全國知名紅葉少棒精神的紅葉國小舉行開幕，紅葉國小也是這次賽事的台東縣代表隊。台東是「棒球的原鄉」是「選手的搖籃」，雖然人口少，地處偏遠、交通不便與財政困窘，但是卻是全國少數縣市有發展5級棒球運動的縣市，這幾年縣府團隊努力經營推動棒球運動，是大家有目共睹的，今年選擇在台東作為謝國城盃全國賽場地，是台東第1次辦理國手選拔賽，非常感謝中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟。

王志輝強調，另外這幾年在縣府團隊的積極努力，加上教育部體育署補助整建棒球村棒球場經費計1.12億元，也爭取中信兄弟在5月份安排2場主場賽事在台東開打，台東鄉親等了14年，讓球員家人及關心棒球的鄉親能夠避免舟車勞頓至外縣市觀看比賽，為選手加油。

台東縣府教育處指出，來自全國各縣市14支隊伍於17日起在台東棒球村第1及第2棒球場開打，原規劃結合延平鄉公所舉辦開幕園遊會，因疫情取消；另外，賽事期間時將嚴格遵循中央防疫規定，實聯制及選手與隊職員均將量測體溫等。。