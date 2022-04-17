台東+17...4人沒打疫苗　12例「成功進香團」延伸

▲台東今日+17 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(17)日新增17名確診者，9位女性8位男性，Ct值分別介於12.9~36.9之間。其中12案與成功進香團有關連，3案為昨天公布成功鎮感染源待釐清60多歲女性的同住家人，2案為外縣市登山團居住台東的協作，台東今年累計84名確診者。



縣府衛生局說明，今日成功廟宇案延伸12確診者，其中1例為縣府同仁居隔期間陰轉陽。另外，有3例為昨天感染源待釐清的成功鎮60多歲女性的同住家人，第一時間皆已匡列居家隔離；另外2例為登山團協作，4/5-4/14參加登山活動，登山期間身體無任何不適情形，下山後得知山友篩檢為陽性，主動通知衛生局安排採檢後確診，2人皆無症狀，且無縣內公共場所足跡。

今天確診個案中共有2名學生皆為家人確診後匡列採檢，1位為台東特教學校學生，同樣為隔離期間陰轉陽，該學生於可傳染期間並沒有校內密切接觸者，台東特教學校並不會進一步停班課，另1位則為成功鎮三民國小學生，因在校內有跑班上課情形，該校將停課至22日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天在縣府大樓後方停車場及今天成功鎮海濱公園快篩站，縣府全日共快篩474位，1位PCR複驗後確診(已列入昨天個案)；成功快篩站昨天整天至今天上午則篩680人，4快篩陽性待PCR採檢中。

衛生局表示，今日確診的17個案中有4人未施打過疫苗，為保護家人保護自己，請尚未接種疫苗的鄉親，務必預約施打。