台東縣府首受邀參加宜蘭綠色博覽會　推出「台東週」主題活動

▲宜蘭綠色博覽會，4月17日為台東週主題活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

宜蘭縣政府自3/26-5/8在冬山河生態綠舟舉辦「宜蘭綠色博覽會」，台東縣政府今年首次受邀進駐「良食交易所」，打造成立「台東良城集蒔館」，並至4月17日為台東週主題活動。

台東縣政府表示，「台東館良城集蒔館」以「心的旅行感」出發，置入山海美景，傳達友善城市、友善大地、友善耕作、友善身心的循環循時農業理念，館內融入情境式「五感」體驗設計，讓大家呷有機、知有機。展售區也網羅台東優質的的有機商品，現場安排線上購物體驗，透過「購夠台東」網站「良城集蒔」專區，例如有遵循有機自然農法的紅烏龍、台東特有口味的乖乖、創意又好吃的鳳梨釋迦麵，還有被譽為來自天堂的水果-木鱉果汁等，通通都能在「台東良城集蒔館」館內買到，免去出遊提大包小包伴手禮的不方便，只要動動手指，台東在地美味就能直送你家！

▲宜蘭綠色博覽會，4月17日為台東週主題活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這2天周末台東縣政府特別安排4場精彩的體驗活動，4月16日有超療癒的「在地紅烏龍五感靈魂測驗」帶領大家品茶香、知茶味；4月17日「台東有大咖」教你如何製作濾掛式咖啡包DIY！此外，還有豐富的促銷優惠活動，凡於4/15-4/17於「台東良城集蒔館」館內，消費滿2,000元即可獲贈限量帆布背包乙個(限量20組)；16、17日消費滿500元還可加碼玩幸運大轉盤1次、消費滿1000元即可啟動2次，以此類推，最大獎「購夠台東官方網站現金折價券500元」等你帶回家，鄉親不容錯過！

另外，只要拍照上傳至「台東網路農場粉絲專頁」，並標註1位好友，即可獲得小市集消費券50元乙張(每日限前100位)喔！