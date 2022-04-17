外賣員送完餐不肯走！「借廁所」強闖正妹家　她慘遭捏手臂撞牆

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一男外送員15日在送餐時，以「借用廁所」為名，試圖強行衝入一女子家中。受害女生回憶，外送員提出借用廁所的請求。朱女拒絕後，男子便將女子推入家中，並撞在牆上。朱女極力反抗，並呼喊要報警。

據《禾苗財經》報導，受害的朱姓女生回憶，15日中午12點自己打開門清理門口的污漬時，剛好遇到外送員送到她下單購買的餐點。朱女拿到餐點後，發現送餐外送員一直站在電梯口未曾離開。

外送員提出借用廁所的請求。朱女拒絕後，男子便將女子推入家中，並撞在牆上。朱女極力反抗，並呼喊要報警。

朱女在微博中提到，「外送員直接推著她衝到客廳，⼀隻⼿推著我肩膀，另⼀隻⼿捏著我的⼿臂把我往牆上撞，我看到他就是猥瑣和變態的眼神，隨後我開始掙脫，撕扯，⼀隻⼿打他，打掉了他的帽⼦，接著我⼤聲喊你要是再不⾛我就報警，他聽到這句話轉身就跑。」

▲大陸一正妹遇到變態外送員。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

外送員逃走後，在1樓被保全攔截，並送至派出所。朱女隨後聯繫外賣平台「美團外賣」舉報。但據她稱，「美團外賣」平台以說辭推託責任，在最後一通聯絡電話中，「美團外賣」方詢問朱女是否需要賠償，朱女拒絕後，就再沒有收到平台方的聯繫。

昨日（16日），朱女在微博更新事件進度時稱，「美團外賣」已經有負責人與其進行聯繫，雙方暫時還未就協商達成一致。朱女希望美團能說明，美團為何推託責任，為何出事後沒有負責⼈聯繫，如何保障客戶的⼈身安全。