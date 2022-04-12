懂力學！外送員1招解決「門把沒得掛」　千人笑跪了：竟是槓桿

▲外送服務正夯。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人訂外送，會請外送員把餐點放在某個地方，或掛在門上。有外送員就遇到顧客吩咐，「幫我掛一樓的樓梯鐵門上」，但到現場一看，發現鐵門的把手根本沒辦法掛，就在苦惱怎麼把餐點吊起來。結果他靈機一動，用一招讓其他人都笑噴，「專業啊」、「長怪怪的知識了」、「客人應該覺得你超神。」

這位外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，貼出訂單截圖，只見顧客備註請他把餐點「掛一樓的樓梯鐵門上」，但當他到了現場一看卻傻了，「有點刁難人的要求，這種門把怎麼吊東西？」因為門把是直的就算了，重點是兩個接觸點都焊在鐵門上，並沒有開口可以把提袋吊上去。

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▲顧客請外送員把餐掛在門上就好。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

接著他就靈光一閃，拿出一雙免洗竹筷，先橫插在門把裡，再把餐點的兩邊塑膠提袋掛到筷子上，並確認東西都有平衡好，成果讓他自己也笑呼，「還好我還不算太笨！」原PO也在文中補充，他事前有確認2次，對方都請他掛在鐵門上，所以才會出此下策，「我正要離開的時候，有看到他下樓，我還跟他大喊說，筷子也是他的記得拿走～」

▲原PO用一雙竹筷解決沒地方掛的窘境。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

照片一出，不少人忍不住笑出來，「你好厲害，反應很快」、「這方法不錯，可以學習」、「原來當個外送還可以腦力激盪，長知識了」、「感覺有點像是做了一個陷阱」、「下次教教我速食店紙袋要怎麼掛門把」、「竟然用槓桿原理！」

還有外送員分享自己的方法，「所以我有帶束帶隨時可以綁」、「袋子打個結再這樣掛，會比較穩，做過此舉的路過」、「我會帶著店家包餐點的束帶，可以應付不少狀況」、「其實還可以改一下，那個袋子提把的部分交叉掛，更穩」、「我遇過這種，但沒筷子，直接綁上門把」、「袋子的耳朵要繞門把一圈後，再用筷子卡住。」