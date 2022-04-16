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外送員送餐被告知「客人過世了」！他1舉動網暖哭：謝謝你的善心

▲▼外送。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員時常會碰上各種無法預料的情況。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／閔文昱報導

外送員除了四處奔波，時不時還得面對各種情況。一名外送員發文表示，他近日接到一份訂單，要把生日蛋糕送去醫院，不料當他抵達時，卻被告知客人已經過世了，讓他頓時感到相當沉重，心中還不斷回想起死者女兒跟老婆哭泣的畫面。文章曝光後引發不少關注，其中，也有網友對於外送員後續處理蛋糕的方式感到相當讚賞。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他近日送一個生日蛋糕去榮總醫院，結果在走到樓層護理站並詢問護士取件人病房怎麼走時，對方卻指著一群聚在某間病房門口哭泣的家屬說「他才剛走」，讓原PO瞬間不知所措，直呼「心情超差的…今天送餐把客人送走了…唉。」

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▲外送員送餐得知顧客過世，心情頓時相當沉重。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲外送員送餐得知顧客過世，心情頓時相當沉重。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO指出，他事後還是不斷回想起拿著蛋糕走近電動門口時，死者女兒跟老婆在哭泣的畫面，「那女兒哭著勸著她媽說，『媽不要哭那傷心，爸爸會不放心走的』，我聽完走出了榮總，在馬路邊抽完了2根菸才鼓起勇氣打給取餐人講怎麼處理。」

原PO透露，他事後打給取件人，對方說蛋糕讓他自行處理，因此他就拿去龍山寺送遊民了，不過心情還是大受影響，感嘆「我也不想要送餐送的成這樣子啊。」對此，網友們紛紛留言，「您是位很有同理心、很有感情的人，才會為此感到特別難過…」、「加油，別想太多！人生無常永遠都不知道明天意外哪個先到」、「辛苦你了」。

其中，也有不少網友大讚原PO把蛋糕拿去送遊民的決定，「蛋糕捐出去的行為也很讚！謝謝你的善心」、「不要難過，把剩餘的給別人也是一種福氣」、「送遊民很棒的決定喔」、「有點感動，來不及吃的蛋糕，就分給別人吧」、「能理解你的感同身受，也別想太多，也謝謝你的善心，把愛的蛋糕延續了」、「這也你也算是幫他做好事了」。

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