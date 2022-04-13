上海外送員一天賺4萬6！嗆「不給小費就拒送」 居民氣炸：發疫情財

▲上海有外送員一天賺4.6萬元，遭批「發疫情財」。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

上海市因為疫情封城，民眾的生活物資無法出門採購，只能請人代為配送。沒想到，竟有外送員一天收入高達10,067元（人民幣，下同，約新台幣45,921元），上海市場監管局也出面聲明，要杜絕電商平台發「疫情財」。

綜合陸媒報導，這名外送員是在「順豐同城」擔任外送員，光是9日的收入，就高達10,067元，帳戶餘額高達28,248元（約新台幣12萬8,923元），引起網路熱烈討論。

對此，順豐同城在官方微博表示，經過後台查詢後確認，該名騎士當天完成60筆同城配送訂單，基礎佣金為534元（約新台幣2,436元），其他特殊獎勵約為1,678元（約新台幣7,657元），用戶給的小費則是7,856元（約新台幣3萬5,850元）。

▼外送員收入驚人，原因是可以看到客戶給小費的多寡。（圖／翻攝微博）



除了這名外送員的收入驚人，也有人光是4月以來，收入就將近4萬3,000元（約新台幣19萬6,151元）。之所以會如此，有當地人透露，因為該平台的外送員能清楚看見客戶給的小費金額，所以會篩選單子，專挑小費金額高的來送，加上疫情期間能拿到通行證的人有限，形成了僧（客戶）多粥（外送員）少的狀況。

也有不少網友批評，這並非正常的市場環境，而是外送員在趁火打劫，甚至還嗆聲「不打賞就不接單」，根本就是在大發疫情財。

事件也驚動了上海官方，上海市場監管局13日發佈了「疫情防控期間電商經營活動合規警示」，當中要求電商平台，不得任意取消訂單、隨意更換商品，若真的因為臨時短缺、物流供應困難，導致無法按時交付、更換商品或取消訂單，要在發貨前即時告知消費者，並提供退款、退單或補差價的選擇，不得施加不合理條件或限制，也不能收取不合理費用。

▼有外送員光是從4月到現在，就賺了19萬6,000多元。（圖／翻攝微博）



上海市監管局還要求，企業要加強對平台外送員的管理、培訓與引導，完善平台規則、規範配送服務，並採取一定措施，加強對跑腿、代買等服務收取的費用，禁止外送員有惡意加價等不當行為。

上海市監管局說，市場監管部門將透過投訴舉報、輿情反應等管道，及時發現違法線索，綜合運用提醒告誡、政策指導、誠信自律、行政處罰等手段，加強對疫情防控期間，電商經營活動的監管，並依法查處相關違法行為。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完