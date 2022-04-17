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社會 社會焦點 保障人權

3歲女娃突脫口「阿伯鳥鳥很大」　保母尪脫褲猥褻惡行曝光

▲▼女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北一名3歲女童遭保母老公猥褻得逞。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北市一名溫姓男子的妻子為家庭保母，竟對其照顧的3歲女童猥褻，直到事發1個月後，某次女童睡前突脫口「阿伯的鳥鳥很大」，整件事情才曝光。新北地院依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，處有期徒刑5年。

判決書提到，溫男的妻子自2017年7月起，照顧8個月大的女童，溫男在2020年1月3日，竟對當時已經3歲的女童起色心，強行趴在女童身上並脫去其內褲後，以生殖器碰觸女童臀部。事發1個月後，女童睡前突然說「阿伯的鳥鳥很大」，父母才得知女兒遭猥褻，憤而向溫男提告。

偵訊時女童表示：「我在阿伯（溫男）房間看到阿伯的鳥鳥，那時候我趴在阿伯的床上，阿伯則是跪著、趴著，他趴在他床上用我，他戳我屁股」、他拉掉我褲子時，沒有先問我可不可以拉掉，我沒有喜歡他拉掉我的褲子」、「阿伯用他的鳥鳥戳我的屁股，屁股是指大便的地方」。

溫男則是辯稱當時自己在房間裡正好在看A片，女童突然衝進來討抱，嘴巴才不小心碰到生殖器，否認性侵。

經醫院評估，認為女童的認知能力正常，面對提問能夠確實回答，回答內容與描述亦符合年齡發展，其所述應非憑空妄想。新北地院認為溫男始終未面對自己的錯誤向被害人道歉，顯見其未有任何悔意，依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，處有期徒刑5年，可上訴。

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