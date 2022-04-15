3高中生合訂滷味「分開結帳」！剩貢丸沒人領...外送員傻眼：我吞？

▲外送員整在外天四處奔波送餐相當辛苦。（示意圖／記者周宸亘攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

疫情爆發後，外送產業更加蓬勃發展，同時也有愈來愈多人投入外送服務，不過，外送工作看似簡單，其實有許多不為人知的辛酸。就有一名外送員分享自己送餐到校園卻無人認領的「有趣」經歷，讓他無奈直呼，「你各位啊不要搞我了吧」。內容引起許多同行共鳴。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他接到一筆2碗滷味、共計325元的現金訂單，送達後出來拿餐的是三名女高中生，學生們表示要分開結算，待3人都結完帳領完花枝丸、百頁、王子麵後，卻發現剩下貢丸沒人認領，讓他頓時無所適從，無奈道「我是可以當場把貢丸吞掉，還是單獨實收零貢丸？你各位啊不要搞我了吧！」

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貼文引發不少同行共鳴，不少外送員留言碰過這類情況，「這種我也遇過一次，只是我的餐點比較簡單容易分帳算」、「我送國中就遇過他們回我：阿你分開找錢不就好了！外送的不是零錢都很多」、「這種我遇過，我只說一句：『你們隨便一個人先給我錢，你們回去慢慢分慢慢算』，然後我就走了。」

也有許多網友替版主抱不平，指點餐的人應該先準備好相應的金額，「是不會收齊一次給你喔，教育失敗」、「不會自己在教室算好喔」、「現在的學生有的真的很牙給」、「在食物來之前不會先湊好？這事情我相信不少人年紀小的時候就會了吧」。