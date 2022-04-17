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南投縣府暑假提供32大專生工讀職缺　體驗公職月領25K

▲南投縣政府今年暑假提供32個工讀職缺（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府今年暑假提供32個工讀職缺（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為協助設籍南投的大專院校在學生未來能順利進入職場，縣政府今年釋出32個公部門暑期工讀機會，免經驗即可提前進入公家機關進行職場體驗，工讀期間自7月1日起至8月31日止，為期2個月，月薪2萬5,250元，報名時間自即日起至22日止，符合資格的大專青年朋友可把握機會。

縣長林明溱表示，為協助特定對象因失業而影響在學子女就學權益，今年提供身心障礙保障名額3名、特殊條件保障名額10名及一般名額19名，讓青年學子於就學時期擁有職場經驗，協助培養在面對就業時應有態度、建立正確的職業觀念，不僅有助於弱勢家庭經濟，也透過參與公務部門運作瞭解社會專業分工、拓展不同視野。

縣府指出，上述特定對象包括本人或父母一方為身心障礙者、生活扶助戶、本人為原住民、新住民子女、特殊境遇家庭之子女、獨力負擔家計者子女、中高齡且非自願性離職長期失業勞工子女、更生受保護人之子女、家暴及性侵害被害人或其子女、因新冠肺炎疫情導致非自願性失業勞工子女等身分；符合資格者將分為3組，3組分開抽籤並分派用人單位。

▲南投縣政府今年提供32個暑期工讀名額。（圖／南投縣政府提供）

報名資格條件為本人設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校具有正式學籍於修業年限內之在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生（如高三或大四畢業生）、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生等；104至110年度曾錄取進用者，今年不重複錄用，須以親自送件或通訊報名，以郵戳為憑、逾期不受理。

本次甄選方式採網路直播、由縣府人員代為抽籤方式辦理，全程由縣府政風處人員擔任公正人士監督，並錄影存證以示公平，抽籤時間訂於5月21日（星期六）上午9時開始；縣府請有意參加工讀的同學請掌握全案作業期程，並踴躍報名，報名簡章刊登於南投縣政府網站「最新消息」。

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