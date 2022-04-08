疫情影響！閩南語認證考試首次分2天考試　4／11起報名

▲教育部表示，閩南語語言能力認證從下週一（11日）起開始報名，。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部111年閩南語語言能力認證，從下週一（11日）起開始報名，教育部表示，報名對象不限國籍和年齡，只要對閩南語有興趣者皆可上網報名參加，報名費250元，19歲以下免費，而今年受疫情影響，首次分為2天舉行考試，但考試形式並未改變，仍維持一人只能報考一種卷別，請考生在報名時多加留意。

教育部從民國99年起開辦閩南語語言能力認證考試，教育部指出，累積至今共有11萬1985人報名，整體通過率超過50％，根據近年報考資料顯示，從103年起，每年報名人數均達萬人以上，即使110年疫情嚴峻，報名人數仍高達1萬8,662人，為歷年之冠，顯見有愈來愈多人開始願意接觸並學習閩南語。

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教育部表示，今年認證考試報名時間從4月11日上午9時起，至5月6日下午5時止，報名對象不限國籍和年齡，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品「多功能側背小包」1份，而挑戰進級且通過認證考生，再贈送專屬獎品：而另為鼓勵親師生、家庭、社區、公司團體組團參加，每團超過20人，還有機會獲得限量好禮，考試詳情可到考試專屬網站下載免費簡章。

不過，教育部提醒，基於防疫考量，今年考試首次分為2天舉行，A卷在8月6日（星期六）進行測驗；B、C卷則在8月7日（星期日）進行測驗，雖然採分卷分天考試，但考試形式並未改變，仍維持一人只能報考一種卷別，請考生於報名時多加留意。