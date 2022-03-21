助青年覓得良緣　「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼報名囉！

▲宜縣府扮月老，「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼報名囉！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼活動將在4月30日登場，活動地點選在擁有豐富生態美景的冬山河親水公園及充滿浪漫風情的休閒渡假飯店舉行，即日起開始報名，歡迎單身縣民踴躍報名參加。

宜蘭民政處表示，「戀戀蘭陽愛之旅」單身聯誼活動，預計開放60位活動名額，男女各半，邀請設籍宜蘭、或在宜蘭居住、就學或就業的25歲以上的單身男女報名，活動完全免費，為掌握參加人數及活動規劃，酌收保證金500元，全程參與者保證金將在當天活動結束後發還。活動報名時間即日起至4月12日止，除了採用網路報名，也可向宜蘭縣各鄉鎮市戶政事務所臨櫃報名，報名資格及活動詳情，請參閱縣府民政處官網「單身聯誼活動專區」（https://reurl.cc/AKeR0d）。

民政處進一步說明，活動將在充滿愛琴海與冬山河的浪漫氣氛中展開，從第一支舞揭開序幕，喚起年輕人校園生活情竇初開的美好回憶，還有象徵永恆的愛-永生花束手作DIY，增加彼此互動機會；談情說愛的浪漫下午茶時光，可以讓男女雙方有機會深度的對談及瞭解。活動最後安排搭乘「愛之船」秘境尋幽探訪，專人導覽冬山河獨特的河道風光，在旅遊中拍照打卡，留下美麗的身影。

當天還準備了6份速配獎，抽中的參加者，可以免費享用飯店的浪漫雙人下午茶套餐，希望藉由破冰遊戲、團康活動、手作體驗及深度對談等精心策畫的活動安排，讓年輕男女彼此敞開心胸，早日覓得良緣。

縣長林姿妙表示，為鼓勵年輕男女適齡婚育，盼年輕人在忙碌的生活中，藉由聯誼活動擴展生活領域，宜縣府扮演月老，建立兩性互動平台，牽起好姻緣。縣府近幾年更積極營造友善婚育環境，降低家長育兒負擔，要讓年輕人宜居蘭陽，放心成家，拚出宜蘭好生活。