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考生注意！教師資格考試簡章今公告、14日開始報名

▲▼ 教師資格考試。（圖／教育部提供）

▲教師資格考試簡章今天公布，14日起開始報名。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試（教師資格考試）預計在6月4日（六）舉行，考試簡章今天（1日）公告在教師資格考試網站，民眾可免費下載，教育部提醒考生，考試採取網路報名，報名時間從4月14日到21日，逾期不予受理，請考生注意相關報名規定。

教育部表示，教師資格考試一律採取網路登錄，報名時間從4月14日（四）上午8時30分起到21日（四）下午3時止，逾期不予受理，報名時要注意準備相關證明文件圖檔，報考類科則依修畢師資職前教育證明書上所載師資類科報考，線上資料送出前務必逐項檢查是否正確。

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▲▼ 教師資格考試。（圖／教育部提供）

▲教師資格考試簡章今天公布，14日起開始報名。（圖／教育部提供）

此外，每位報考人應繳交1千元報名費，但教育部指出，若符合「社會救助法」規定的低收入戶或中低收入戶報考人，或符合「特殊境遇家庭扶助條例」規定的特殊境遇家庭報考人，檢附相關證明文件，並列印及簽署報名費補助領據，報名費將予以免收或減收，另由教育部予以補助。

由於近期新冠肺炎疫情升溫，教育部表示，因應疫情，教師資格考試也有相關防疫措，請考生提前20分鐘抵達考場，配合體溫量測等防疫措施，應考人則請佩戴口罩應試，但核對身分時須配合脫下口罩，若不配合考區防疫措施者，將依教師資格考試試場規則扣分、扣考。

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