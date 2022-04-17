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大陸 大陸焦點 特派現場

上海專家質疑清零　指若成功就「割腕謝罪」：別再誤導14億人

▲上海,疫情。（圖／CFP）

▲上海封城超過20天，每日新增病例依然突破2萬。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸堅持「動態清零」總方針，不過，原上海市第二軍醫大學長徵醫院副院長繆曉輝表示質疑，稱抗疫的次生災害已經遠遠超過Omicron自身的傷害，更揚言如有本事清零，「我對著14億人割腕謝罪。」他同時提出7點建議，呼籲調整策略。

▲▼ 前第二軍醫大學長征醫院醫教部主任和副院長繆曉輝。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲ 前第二軍醫大學長征醫院醫教部主任、副院長繆曉輝，是大陸知名感染病學和肝病學專家。（圖／翻攝自微信公眾號）

繆曉輝在社交平台發文，質疑現時的防疫策略究竟是否有助抗疫，「我們為什麼從上而下的領導和自媒體都逮著『躺平』說事？哪個專業人士建議過『躺平』？」。

他強調自己愛黨愛國，但每當發出一點科學的聲音，就會被通知「違規」，相反那些故意翻譯錯誤、非專業的文章，卻從不會被刪除，呼籲抗擊疫情必須政治、科學、民生、政治、經濟和國際影響通盤考慮，「科學第一，沒有這個就沒有其他，沒有科學，何談民生？」

▲▼中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 。（圖／翻攝 中國網）

▲吳尊友11日曾公開表示，上海「理論上10天至兩星期就能實現社會層面疫情清零」。（圖／翻攝 中國網）

繆曉輝叫板「掌握話語權」的大陸國家衛健委專家組組長梁萬年、大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友，「你們做過醫生們嗎？看過一個病人嗎？我要裹挾張文宏醫生一起與你們倆隔空PK ，話題：額外死亡和清零及其他所有。」

他怒罵，「你們倆有本事『清零』了，我對著14億人割腕謝罪……Omicron還在，倘若它滾了，youcron或niancron還會再來。請不要繼續誤導從第一到最後一個的14億人了！」

▲▼ 前第二軍醫大學長征醫院醫教部主任和副院長繆曉輝。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲繆曉輝引用一篇來自中國疾控中心周脈耕團隊的研究。（圖／翻攝自微信公眾號）

繆曉輝引用一篇來自中國疾控中心周脈耕團隊的研究，分析了新冠疫情暴發的3個月內，武漢及中國其他地區的額外死亡率。文內顯示，因慢性非傳染性疾病死亡率增加 21%，糖尿病死亡率增加 83%（46/10萬vs25/10 萬），自殺死亡率增加 66%。

他指出，上海此輪疫情發燒後，醫療資源擠兌現象相當嚴重，以糖尿病為例，經計算，一個月內死亡人數可能為1170人，因新冠疫情全面封控後，額外增加死亡人數可能是2141人；這些增加的不幸者，因為醫療資源的擠兌，可能看不上醫生、吃不到藥、不能正確監測等，結果血糖控制不好，導致各種急慢性嚴重併發症而不治。

另外還有自殺問題，急升了66%，隔離人員的精神健康問題急需得到關注，「自殺是有『傳染性』的，千萬要引起重視。」他呼籲要理性看待，Omicron感染者病死率很低，不到千分之一，「但請不要誤解，這個分母是指全部感染者，而不是人口總數。」

▲上海,疫情。（圖／CFP）

▲上海排隊做檢測的民眾。（圖／CFP）

對於疫情防控，繆曉輝提出7點建議：第一、關於居家隔離，無症狀感染者、年輕無基礎疾病的輕症患者建議居家隔離，這樣可以極大減少醫療資源擠兌；第二、關於全民核酸檢測，要瞭解採樣過程中導致「次生感染」的可能性；第三、醫院絕對不可以關門停診；第四、盡快接種疫苗。

第五、關於方艙醫院，此次流行的毒株是Omicron，方艙醫院的建設速度完全跟不上、也不可能跟得上病毒感染者增加的速度；第六、關於封城， Omicron潛伏期縮短至3至4.2天，上海有些地方封控超過2個14天，仍然每天都有新增感染者，建議做深入的流行病學調查研究，不能一直用老辦法解決新問題；第七、封控帶來的心理障礙問題。

據介紹，繆曉輝是上海長征醫院原業務副院長、感染科主任醫師、內科教授、博導，兼任中華感染病學會常委兼學術秘書、上海市感染 病學會副主任委員、上海市醫學病毒學會副主任委員、《中華醫學雜誌》編委、《中華傳染病雜誌》常務編委、《中國內科年鑒》編委等職。

繆曉輝從事內科臨床醫、教、研工作23年，從事醫院管理工作5年，擅長各種肝病和各種感染性疾病的診治以及不明原因發熱的病因診斷，是大陸國內知名感染病學和肝病學專家。

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