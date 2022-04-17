「你兒子也是白癡」身障員工控霸凌　丟20年飯碗！監理站回應了

▲苗栗監理站被一名離職的員工控訴，主管帶頭霸凌身障員工。（圖／翻攝GOOGLE，下同）



記者陳凱力／新竹報導



新竹區監理所苗栗監理站一名女員工控訴，遭到黃姓股長刁難，以她一耳聽不見為由，在大庭廣眾下對她咆哮、羞辱，甚至比出手勢，暗示她兒子是白癡。因為遭到黃股長年度考核「服務成績待改進」，女員工因此直接不續聘，丟了工作，而向媒體投訴爆料。不過，對於女員工說法，監理站也很傻眼，並對女員工指控做出回應。

領有身障手冊A小姐(化名)向媒體控訴，自己因一耳聽力異常領有身障手冊，在苗栗監理站工作約20年來，雖因思考比別人慢一些，但從未被指責「工作有問題」，更無犯下重大違規，但自從3年前黃姓股長調任後，就開始處處被針對。

▲A小姐控訴，在黃姓主管的帶頭下對她霸凌。

A小姐說，一般員工都有可能犯的錯，例如製單打錯字，通常都是私下指正改正，但是到她這裡就是直接被挑出來大罵、記點懲罰，甚至黃股長還在民眾面前對她大聲咆哮，事後狡辯因為怕她聽不到，才那麼大聲。這種霸凌氣氛之下，讓其他同事有樣學像，甚至對她嘲諷「你兒子應該也是白癡（比出手勢）」。

由於黃股長對她考核「服務成績待改進」，使得她直接被不續聘，因此A小姐一氣之下向媒體投訴爆料。她說，公家機關帶頭霸凌身障人士，還故意規避《勞基法》將她惡意解聘，已向勞工局申訴，最後新竹區監理所雖給她資遣費，但卻要求她「不要再申訴了」。A小姐說，自己已經找到新工作，選擇訴諸媒體並不是想再回去上班，而是希望不要再有身障朋友遭受到和她一樣不平等的對待。

新竹區監理所則駁斥該說法，解釋「黃股長曾在大庭廣眾下對投訴人咆哮、羞辱？」 是因監理業務有其即時性的之特性，且事關民眾的權益甚鉅，在承辦過程中，是不允許有錯誤情事發生，但即使股長要求較為嚴厲，但仍秉持細心及耐心指導同仁如何正確處理，但並未涉及羞辱、個人喜好及歧視。

新竹區監理所指出，該所已訂定職場霸防治及處理作業規定之機制，且重視同仁權益及關懷協助同仁，但仍須由同仁提出具體事證，本所必定查明。但截至發稿為止，多元化的申訴管道尚未接獲投訴人提供相關具體事證。

至於不續聘一事，根據「交通部公路總局聘僱及臨時人員續約評核要點及勞基法相關規定辦理」，對於不能勝任職務、無法達到機關績效要求情形，於第一年評核「待改進」後，即訂定相關員工績效改善輔導計畫進行輔導一年，並調整職務。惟投訴人工作情況無明顯改善，錯誤率仍高，恐造成民眾權益損失並嚴重影響機關形象甚至引發國賠事件，故經輔導期間、開會研議及審慎評估後，依法依規辦理不續聘事宜。

監理站解釋，苗栗站自前年起即對該位同仁進行輔導改善並有紀錄在案，但經年終評核仍列為「待改進」，苗栗站即訂定工作績效改善計畫，計畫及評核指標均有給予當事人審閱同意，輔導期程6個月（後延長至12個月），期間每2個月召開一次檢討會議討論。

110年10月8日召開職務異動討論會議，會議中由投訴人確認並同意且有意願進行職務異動至後線辦理業務，另輔導計畫亦依異動後之職務做修正，但仍頻繁出錯，故會議中經委員審慎討論後仍認為其不適任，決議評為待改進。

監理站強調，礙於各資站內無法公開考核內容，但對於該員工指控均有所依據，且依勞基法相關規定發給預告工資及資遣費，相關作業均符合法規，無未核發資遣費之情事。



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