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大陸 大陸焦點 特派現場

上海「連續10天」單日病例破2萬　陸副總理：要加快清零

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海核酸檢測現場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情嚴峻，自7日起，已連續10天每日新增病例突破2萬。據今（17）早通報，16日再度新增本土確診3238例、無症狀感染者21582例，累計24820例。在上海指導疫情的大陸國家副總理孫春蘭表示，要堅定不移加快清零步伐。

據上海當局今早通報，16日新增本土個案24820例，分別是3238例確診、21582例無症狀個案，其中1177例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1754例確診病例和21167例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

▲▼上海疫情，孫春蘭。（圖／翻攝自央視新聞）

▲孫春蘭指導上海疫情。（圖／翻攝自央視新聞）

據《澎湃新聞》報導，孫春蘭15日至16日在上海調研指導疫情防控工作，出席疫情防控專題會，前往老舊小區、城中村等疫情嚴重區和相關區疫情防控指揮部，

蹲春蘭強調，要深入貫徹落實習近平一系列重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，堅定不移執行「動態清零」總方針，認識再提高，行動再堅決，措施再落實，排除萬難、連續奮戰、堅持不懈，做到「四應四盡」，堅決打贏疫情防控攻堅戰。

她指出，要堅決統一思想，堅定不移加快清零步伐；堅決把各項防控措施落到實處，刻不容緩加快轉運陽性感染者和密接人員，堅決遏制病毒傳播擴散。

另外，上海奉賢發布通報，自16日起至4月下旬初，將採取「全域靜態管理、全員核酸檢測、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施，全面發起清零攻堅。

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