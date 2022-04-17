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快訊／瑞芳分局2線3星警官染疫　同樓層2警今確診！

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局2線3星內勤警官16日發現有感冒症狀，故自行至診所快篩陽性，隨即再前往醫院PCR篩檢，結果陽性染疫；另同樓層有3名警員快篩陽性，其中2名2線2星警官今（17日）稍早PCR結果為陽性確診，另1名警員還待PCR檢測結果。

▲ 疑涉代簽名冒領加班費 瑞芳分局警官遭檢調約談。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北市瑞芳警分局。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

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瑞芳警分局指出，確診警官（已完成接種3劑疫苗）在16日中午發現自己有感冒症狀，自行至診所快篩，結果呈現陽性，並立刻通報分局，之後再前往醫院進行PCR篩檢，證實陽性確診，目前已返家自主居家照護。

瑞芳警分局16日針對3樓同樓層進行全面快篩，3名警員快篩為陽性，另安排前往醫院PCR採檢，其中2名警官PCR篩檢陽性確診，另1名警員待PCR檢測結果；相關疫調、密切接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

瑞芳警分局長謝龍富表示，目前已啟動警安關懷小組，運用LINE群組關心居隔以及確診同仁的身心健康狀況，現階段除積極配合各項防疫措施，同時啟動人員分組、分流及異地辦公，並針對分局辦公處所及設備等進行清消工作；勤務運作無虞，不會有治安空窗，請民眾安心洽公。

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