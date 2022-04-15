季節變化抓不停　異位性皮膚炎治療有新法寶

▲治療異膚治療有新法寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來季節交替、氣候陰晴不定，皮膚科門診出現了很多年輕的老病號來求診，原來是異位性皮膚炎搔癢狀況因季節而加劇，紛紛來醫院求診。台東馬偕皮膚科張睿珊醫師表示：一位住知本小朋友前陣子因天氣濕熱在學校抓破皮流血，有感染之虞而收住院。經藥物治療及以乳液保濕，並交待癢時不要抓用冰敷方式，不僅症狀逐漸改善，也修復同學間的社交。

張睿珊表示：異位性皮膚炎與先天皮膚屏障缺損及免疫系統過度活化有很大關係，因皮膚水份鎖不住所以平日的保濕就格外重要，可在洗澡後用較油的乳霜塗抹皮膚，必要時多一層濕敷覆蓋，會有很大幫助。

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若皮膚搔癢狀況嚴重，現在已有更多的藥劑可使用，新時代的生物製劑，可改善發炎反應，注射後約有5到6成患者可以達75%病灶改善，並且副作用與傳統療法類固醇藥膏相對少很多，是治療異膚的新選擇。

張睿珊說明，位性皮膚炎患者多數在嬰幼兒時期就發病，約有4到5成在青春期前會改善。而延續到成人的異膚，因為面臨生活壓力、作息不正常等因素，身體的免疫系統不穩定，往往更不容易控制。異膚反覆濕疹及搔癢難耐的特性，常使患者睡眠不足、注意力無法集中，甚至影響社交生活，造成患者極大困擾。

「傳統治療以類固醇及照光為主，但類固醇擦多了，容易產生不良的副作用。」張睿珊表示，近年來科學家對於異膚的致病機轉有了更多研究，藥廠也積極投入開發，因此過去五年，美國FDA陸續通過多種異膚新藥。對於已停滯15年沒有新藥的異膚患者，真是一大福音。台灣食藥署也努力跟上腳步，於2019年引進生物製劑，2021核准新型外用非類固醇藥膏、小分子口服標靶藥。讓異位性皮膚炎的治療有更多的選擇，對於這群長期被搔癢困擾的患者，是很大的福音。

張睿珊強調，異位性皮膚炎的治療在未來是相當可以期待的，但不管有沒有使用這些藥物，做好每天的基本功，乳液保濕、正常作息、避免汗水刺激及少吃零嘴甜食，仍是改善膚質，減少濕疹發作的重要步驟。這些功夫，特別在孩童的患者身上更顯重要。因為兒童身體仍在發育，一般不適用太強的藥物，因此建議在醫師指示下，可使用外用藥膏並配合「濕敷療法」: 首先沐浴10分鐘，讓皮膚的角質填滿水分，接下來使用大量乳液及濕的敷料覆蓋於病灶處，再用乾的敷料包覆，讓保水不易的異膚角質，彷彿大雨降臨乾涸大地一般，吸滿豐富的水分，漸漸恢復肌膚滋潤。除了濕敷之外，紫外線UVB 也是安全又有效的治療，適合孕婦及兒童，可以協助調整免疫系統，改善發炎狀況。