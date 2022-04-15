台東+5都是成功進香團接觸者　2縣府主管「打過3劑」仍染疫

▲疫情升溫，台東縣運動會田徑比賽將停辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日本土疫情逐漸升溫，15日台東新增5名確診者，皆是和成功進香團有關連，台東縣內今年累計有52例確診個案。縣府秘書長盧協昌15日接受媒體訪問時說明，5名確診個案中，有2名是縣府同仁，皆已經接種3劑新冠疫苗。另外2名是成功進香團團員皆為50多歲男性，接種過一劑疫苗；1名為未接種疫苗60多歲女性，曾經與成功進香團案團員接觸過。

因應疫情升溫，台東縣府今早已完成環境清消作業，並啟動分流辦公及相關防疫措施。另外，原定於4月底舉行的全縣運動會田徑比賽，考量參賽國小學童因未施打疫苗，且競賽期間無法全程配戴口罩及保持適當距離，縣府也宣布停辦。

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盧協昌表示，昨晚獲知有同仁確診後，縣府立即於今天早上上班前請環保局消毒大隊進行縣府周邊及環境清消作業，受到疫情影響，縣府目前有23位同仁(包括7位一級主管)，因與確診者有相關密切接觸而被列為居家隔離，目前有2人篩檢後確診，其餘居隔的主管採檢皆為陰性。

饒慶鈴縣長表示，去年縣府已多次執行居家辦公，目前各局處業務推行並不受影響，秘書長上午也與各單位進行防疫視訊會議，相關的防疫作為可能會對洽公民眾產生不便，敬請民眾見諒。

另外，因國內近日疫情逐漸升溫，教育處今天宣布，原定4月30日及5月1日一連2天在縣立體育場舉行的全縣運動會田徑比賽，考量參賽國小學童因未施打疫苗，且賽事競賽期間無法全程配戴口罩及保持適當距離，且此次賽事亦無涉及全國賽事選手資格選拔，最後決議停辦。