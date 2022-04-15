台東「班班有冷氣」達標　5月各班冷氣啟用到位

▲班班有冷氣達標。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供孩子在舒適、安全的環境中安心學習，台東縣政府自2年前即全面進行電力設備盤點與規劃，改善老舊電力工程、新設電力系統及冷氣裝設、建置能源管理系統(EMS)等，並於14日通過全縣國中小整體壓力測試，預計5月初夏即可完成各校班級冷氣全面啟用。

台東縣長饒慶鈴表示，行政院擬定在5月前達成「班班有冷氣」政策，且為維護用電安全，全面啟動校園電力改善工程。台東縣國中小普遍校舍老舊，電力安全堪憂，且大武、離島及海線學校長期受焚風、潮濕悶熱氣候影響，學習環境不利，為達到班班有冷氣的政策目標，在台電協助及縣府和各校努力下，電力改善、冷氣安裝及能源管理系統建置已陸續到位。

為確保縣內學校供電及冷氣運作順利，全縣各國中小已於3月29日至4月8日期間分批完成第一波壓力測試，經障礙排除，14日進行全縣學校同時啟動超過1小時、室內降溫7度以上，經盤檢冷氣運轉、電壓、排漏水、EMS控溫等，各校電力供應安全且穩定。

教育處指出，台東縣在執行過程中，即因技師人力有限、原物料上漲、招標困難、缺料、缺工、疫情影響等倍受挑戰，歷經1年多逐步解決，各校冷氣全面到位；經過14日全縣送電及壓力測試通過，預計接續於4月20日及21日所進行的南區縣市及全國統一測試均能完備接軌。

台東縣政府目前也會同台電公司辦理電費計價優惠，及推動校園空調自動需量反應方案，並輔導學校辦理太陽光電計畫，以達減熱創能，在提供學生安全舒適的學習環境下，更落實再生能源及環保永續，創造教育的最高效益。