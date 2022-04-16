竹縣+15最小5歲！7人主動採檢確診　百貨、超市22足跡急清消

▲新竹縣主要疫情傳播鏈範圍多集中在校園以及延伸的家族群聚，縣府也呼籲民眾，持續篩檢打疫苗。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央疫情指揮中心公布，今日（16日）新竹縣新增15例COVID-19確定病例，均為本土個案，其中，8例為居隔期間或匡列採檢確診，另外7例為因症就診至醫院採檢PCR確診，同時相關22處足跡也完成清消。

新竹縣衛生局表示，目前縣內主要傳播鏈是以校園群聚事件為首，延伸至家庭傳播鏈為次要，今日8例確診為居隔期確診，其餘7例則為主動至醫院篩檢PCR確診；15例確診者年齡分布在5至58歲，以上案例均安排收治醫院或是集中檢疫場所治療。

今日確診案計有22處足跡，均完成環境清消作業，衛生局特別說明，由於昨(15日)疫調過程落差，導致其中一項足跡——廟口鴨香飯竹北店(新竹縣竹北市文信路391號)公布為誤植，該店實際並非足跡處，正確足跡應為日前曾為足跡的新竹吳家鴨香飯(新竹縣竹北市莊敬五街223號)，對此衛生局人員昨下午緊急修正足跡內容與足跡圖，同時對於廟口鴨香飯竹北店造成困擾致歉。

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▲▼縣府說明疫情詳細情況目前停課內容。

校園、補習班停課部分如下：



竹北市



◆薇恩幼兒園／因六家國小1確診生影響，其中1班4/15（五）至4/24（日）暫停實體課程。（4/16、08:00更新）



◆六家國小／1名學生確診，該班自4/15（五）至4/24（日）暫停實體授課10天。



◆育澤補習班／因六家國小1確診生就讀，該班4/15（五）至4/24（日）暫停實體授課10天。



◆博愛國小／1名學生確診，該班自4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天。



◆華聖頓美語班／因博愛國小1確診生就讀，該班自4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。



◆成功國中／1名學生確診，該班級從4/8（五）至4/17（日），暫停實體授課10天。



◆極上塾成功分校補習班／因成功國中1學生確診，該生班級即日起至4/16（六）暫停實體授課。



◆紐約幼兒園／1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課。





新埔鎮

◆北平華德福實驗學校／1名學生確診，該班4/14（四）至4/23（六）暫停實體課程10天。





新豐鄉

◆松林國小／1名學生確診，該班4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天。



◆山崎國小／2名學生確診，該2班4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天。



◆小狀元補習班／因山崎國小2學生確診，2班級4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課。



◆忠孝國中／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。



◆新豐國小／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。採檢全為陰性。



◆牛津補習班／因新豐國小確診生就讀，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10日。採檢全為陰性。



◆聚集德非營利幼兒園／8名同班幼生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。



◆學府補習班／因松林國小1名學生確診，該班級4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課。



芎林鄉

◆芎林國小／1名學生確診，該班4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天。



◆冠希補習班／因芎林國小確診個案，該班4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課10天。（因學生離開學校、補習班時間有差異，因此停課時間不同）





湖口鄉



◆信勢國小／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10日。



◆佳欣補習班／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10日。採檢全為陰性。



◆新湖國小／1名學生、1名老師確診，全校4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課10天。



◆弘承補習班／新湖國小確診個案，該班4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課10天。

▲▼相關足跡已完成清消。

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