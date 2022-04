馬力波控俄軍動用化武！3平民頭暈嘔吐、無法行走　專家揪2點質疑

▲聲稱俄軍對馬力波動用化武的人指出,他們在病倒前看見當地的鋼鐵廠冒出白色濃煙。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭駐守馬力波(Mariupol)的守軍宣稱,俄軍在當地使用了化學武器,導致3名平民出現頭暈、耳鳴、嘔吐、無法行走等症狀,不過外界至今仍無法證實相關說法。化學武器專家卡西塔(Dan Kaszeta)最近質疑,透過影片判斷俄軍是否動用化武有相當難度,而且戰爭中出現化學問題並不罕見,因此認為現在就指控俄軍動用化武,實在是為時過早。

據《衛報》報導,烏克蘭亞速營(Azov)的士兵被圍困在馬力波已50多天,而俄軍針對馬力波的襲擊也未曾停止。部隊12日在Telegram公開影片,指控俄軍對馬力波動用化學武器,造成受害者出現呼吸衰竭、頭暈嘔吐、抽搐翻白眼、失去平衡等「前庭無序綜合症」(Vestibulo-atactic Syndrome)症狀,且當地已有3名平民「中毒」。

The victims of the spread of a poisonous substance of unknown origin in the city of Mariupol are in a relatively satisfactory condition. Contact of the civilians with the substance was minimal, for the lesion epicenter was at a certain distance from the location of the people pic.twitter.com/6PbJWN7bWI