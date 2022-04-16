馬力波控俄軍動用化武！3平民頭暈嘔吐、無法行走　專家揪2點質疑

▲聲稱俄軍對馬力波動用化武的人指出，他們在病倒前看見當地的鋼鐵廠冒出白色濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭駐守馬力波（Mariupol）的守軍宣稱，俄軍在當地使用了化學武器，導致3名平民出現頭暈、耳鳴、嘔吐、無法行走等症狀，不過外界至今仍無法證實相關說法。化學武器專家卡西塔（Dan Kaszeta）最近質疑，透過影片判斷俄軍是否動用化武有相當難度，而且戰爭中出現化學問題並不罕見，因此認為現在就指控俄軍動用化武，實在是為時過早。

據《衛報》報導，烏克蘭亞速營（Azov）的士兵被圍困在馬力波已50多天，而俄軍針對馬力波的襲擊也未曾停止。部隊12日在Telegram公開影片，指控俄軍對馬力波動用化學武器，造成受害者出現呼吸衰竭、頭暈嘔吐、抽搐翻白眼、失去平衡等「前庭無序綜合症」（Vestibulo-atactic Syndrome）症狀，且當地已有3名平民「中毒」。

The victims of the spread of a poisonous substance of unknown origin in the city of Mariupol are in a relatively satisfactory condition. Contact of the civilians with the substance was minimal, for the lesion epicenter was at a certain distance from the location of the people pic.twitter.com/6PbJWN7bWI — АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022

影片中，一名中年男子聲稱，他受到俄軍的化學武器攻擊當下，看到市內的阿佐福斯特爾鋼鐵廠（Azovstal）竄出了一股「帶有甜味的白色煙霧」，隨後他的身體就立刻出現異狀，開始有耳鳴、心跳過速等症狀，不一會兒就暈倒了過去，而他的母親也同樣失去了知覺。

第二名受害者是位年邁的老婦，她躺在一張臨時搭建的病床上抱怨，她在「中毒」後，至今仍無法行走，而第3名受害者的眼睛則有明顯紅腫，他俯臥在床上表示，俄軍在引爆炸藥後，現場冒出了一股厚厚的煙霧，讓他呼吸困難、頭暈目眩，但是雙腿卻像棉花一樣，走不了路。

一名指揮官在影片中指出，俄軍明顯是使用了「有毒物質」或「會導致窒息的強烈有毒物質」，但他也承認，由於軍方目前無法進行毒物分析，因此他們也不敢確定俄軍是否使用了化學武器。

化武專家卡西塔指出，單憑影片為患者進行遠距診斷是非常困難的，因此他質疑，為何亞速營會直接使用「前庭無序綜合症」等如此明確的醫學用詞，來指控俄軍使用了化學武器。

The phrase "vestibulo-atactic syndrome" has been bandied about with much evident authority, but my opinion right now is that's a quite advanced medical diagnosis. Q: Did someone put some signs and symptoms into Google and come up with that phrase? — Dan Kaszeta (@DanKaszeta) April 12, 2022

他也指出，目前外界還未有直接證據，顯示俄軍在戰爭中使用了化學物質或化學武器，因為在戰場上本來就會有很多傳統武器，會經由起火、爆炸而引發化學問題的情形，因此現在就要對馬力波的情況下判斷還為時過早。

截至目前為止，英美等西方國家仍對俄軍在馬力波使用化學武器的說法持保守態度。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）指出，英國正在和緊急合作夥伴進行調查；而美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，美方無法證實俄軍動用化武的真實性。烏克蘭總統澤倫斯基12日對立陶宛議會細數俄羅斯的戰爭罪行時，也未提及化學武器一事。