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不甩俄外交照會！美持續軍援烏克蘭　俄官媒爆氣：三戰已開打

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登總統最近才剛批准了一項8億美元（約新台幣232億元）的對烏軍援計畫。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯日前發出外交照會，警告美國與北約向烏克蘭運送「最敏感」的武器系統猶如火上澆油，且可能帶來無法預測的後果。美國一位發言人回應，稱國務院並未確認任何外交照會，還明確表示，美國將持續對烏輸送武器。美國頻頻軍援烏軍的行為如今已嚴重激怒俄羅斯，當地官媒聲稱，美國與北約介入烏俄戰爭，已讓這場衝突升級成世界第三次大戰。

綜合外媒報導，美國發言人指出，「我們將與盟國、合作夥伴一起，持續向烏克蘭提供價值數十億美元的安全援助，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯無理由的侵略和可怕的暴力行為。」俄羅斯當局至今尚未就美國的立場作出任何回應。

自烏克蘭面臨俄羅斯威脅以來，美國已多次為烏克蘭提供反坦克飛彈和防空系統，而這些武器也在戰爭中起到了重要作用。4月13日，烏克蘭聲稱軍方發射的2枚海王星反艦飛彈（Neptune），成功擊中了黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦莫斯科號，並導致船艦沉沒，對俄軍造成重大打擊。

莫斯科號被擊毀後，克里姆林宮的主要宣傳喉舌就陷入了崩潰。儘管俄方堅稱，莫斯科號是因彈藥意外爆炸、引發火災而沉沒，但俄羅斯官媒《第一頻道》最近卻意外透露，莫斯科號確實是被烏克蘭擊沉的。

在《第一頻道》最近的一檔節目中，一位來賓將莫斯科號的沉沒比喻為「對俄羅斯領土的入侵」，甚至還使用了俄羅斯禁止的「戰爭」一詞，形容對俄發動襲擊的基輔應該被摧毀。主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）也在節目中表示，俄羅斯的這場「特別軍事行動」，在西方與北約的介入下，已升級成第三次世界大戰，俄羅斯現在可以說是正與北約的裝備在對抗。

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