不甩俄外交照會！美持續軍援烏克蘭　俄官媒爆氣：三戰已開打

▲拜登總統最近才剛批准了一項8億美元（約新台幣232億元）的對烏軍援計畫。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯日前發出外交照會，警告美國與北約向烏克蘭運送「最敏感」的武器系統猶如火上澆油，且可能帶來無法預測的後果。美國一位發言人回應，稱國務院並未確認任何外交照會，還明確表示，美國將持續對烏輸送武器。美國頻頻軍援烏軍的行為如今已嚴重激怒俄羅斯，當地官媒聲稱，美國與北約介入烏俄戰爭，已讓這場衝突升級成世界第三次大戰。

綜合外媒報導，美國發言人指出，「我們將與盟國、合作夥伴一起，持續向烏克蘭提供價值數十億美元的安全援助，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯無理由的侵略和可怕的暴力行為。」俄羅斯當局至今尚未就美國的立場作出任何回應。

自烏克蘭面臨俄羅斯威脅以來，美國已多次為烏克蘭提供反坦克飛彈和防空系統，而這些武器也在戰爭中起到了重要作用。4月13日，烏克蘭聲稱軍方發射的2枚海王星反艦飛彈（Neptune），成功擊中了黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦莫斯科號，並導致船艦沉沒，對俄軍造成重大打擊。

And here we have it - in a rant seemingly aimed at explaining to viewers why the "special operation in Ukraine" is taking so long, Russian state TV presenter Olga Skabeyeva says her country is fighting World War Three against Nato



I've added subtitles pic.twitter.com/MQW0UfiQso — Francis Scarr (@francska1) April 14, 2022

莫斯科號被擊毀後，克里姆林宮的主要宣傳喉舌就陷入了崩潰。儘管俄方堅稱，莫斯科號是因彈藥意外爆炸、引發火災而沉沒，但俄羅斯官媒《第一頻道》最近卻意外透露，莫斯科號確實是被烏克蘭擊沉的。

在《第一頻道》最近的一檔節目中，一位來賓將莫斯科號的沉沒比喻為「對俄羅斯領土的入侵」，甚至還使用了俄羅斯禁止的「戰爭」一詞，形容對俄發動襲擊的基輔應該被摧毀。主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）也在節目中表示，俄羅斯的這場「特別軍事行動」，在西方與北約的介入下，已升級成第三次世界大戰，俄羅斯現在可以說是正與北約的裝備在對抗。