台南光華高中「聞喜宴」再現古風　傑出學士喜獲「紅綾」

▲台南市光華高中16日上午在全臺首學-孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共85人，校長張敬川帶領學生祭孔，為獲得學士榮譽的學生「撥巾」，致贈「紅綾餅」，作為榮譽的象徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市光華高中16日上午在全台首學-孔廟辦理「聞喜宴」盛典，表揚校內14項學習領域之傑出學生共85人，並由各領域代表同學，在師長的率領下，在大成殿內舉行祭孔儀式，向至聖先師―孔子表達最高的敬意，也涵育學生尊師重道的精神。

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「聞喜宴」是光華高中特色活動，今年已邁入第9年。在科舉時代，「聞喜宴」是朝廷宴請新科進士的大型宴會，學校藉此典故，一方面讓同學了解古人風俗，一方面也透過活動表揚校內在各領域學習成就表現優異的同學。今年共選出文、武、英、數、知、科、品、商、藝、庖、幼、美、銀、綜等14項領域的學士。其中有8名學生獲得兩項學士殊榮。

所有獲獎同學在校長張敬川的率領下，依孔廟園方指導，向至聖先師致最敬禮，然後為每位獲得學士榮譽的學生「撥巾」，期勉同學們精益求精更上一層樓。同時該校餐飲科師生依唐代皇帝賞賜給新科進士的紅綾餅古方加上現代創意，製作出三種口味的「紅綾餅」，由張敬川校長贈予每位學士，作為榮譽的象徵。

獲選學士的同學，都是校內各領域的佼佼者。其中榮獲「品學士」及「綜學士」的綜合高中三年級學術學程林芳伊同學，已經大學繁星推甄管道錄取國立台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系。榮獲藝學士的楊宗頤同學則以特殊選才管道，錄取國立雲林科技大學數位媒體設計系。另外楊紫矞、林芳伊、梁陞維3位同學也獲得台南市111年優秀青年表揚。

高中部三年級譚永祥同學獲選為科學士，父母親都親臨現場分享子弟獲獎的榮耀與喜悅。家長譚宏斌醫師非常肯定學校的用心，認為這項活動既能肯定孩子的努力，又能讓學生接受傳統文化的洗禮，非常富有教育的意義與價值。