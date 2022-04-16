俄烏戰爭難以結束！　美國務院承認：很可能持續到今年底

▲烏克蘭北部基輔近郊城鎮布查（Bucha）發現一處數百人亂葬崗，當地政府與軍人正在挖掘、處理這些遺體。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯總統普丁2月24日派遣軍隊入侵烏克蘭，至今戰爭已持續1個多月，面對烏軍的強烈抵抗，俄軍始終無法拿下烏國首都基輔。不過對此，美國國務院在在分析後坦承，俄烏戰爭「很有可能」持續到今年年底；部份國會議員甚至擔憂，這場戰爭的持續時間恐怕將超越1950年代的韓戰。

根據美媒《紐約郵報》，先前曾有報導指出，美國國務卿布林肯曾告訴歐洲官員，華府當局預估俄烏戰爭將持續至少8個月，即便在戰事爆發後的50天內，俄烏雙方在這場戰爭中喪生超過數萬人；對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）接受《CNN》採訪時透露，「這是很有可能的。」

普萊斯表示，「與此同時，我們正通過經濟制裁與其他金融措施，向俄羅斯施加同樣程度的壓力，我們希望兩者能達成一致，最終達成一項外交協議，結束俄軍這種毫無意義的暴力侵略。」

部份國會議員甚至擔憂，俄烏戰爭持續的時間恐怕會超越韓戰。韓戰雖然於1950年爆發、1953年休戰，但至今始終還未處於停戰狀態。

普萊斯在《CNN》專訪上的說法，其實正呼應美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）早前在白宮召開記者會時提出的警告，當時他表示戰爭恐怕將會曠日持久，「在經歷了大量殺戮與死亡的最初階段後，下個階段可能會在幾個月或更長時間內完成。」

蘇利文曾在4月4日的簡報會議中表示，其實戰事的持久化是普丁最不希望看到的事情，因為當初莫斯科當局發動這場戰爭的最初目標是占領基輔，從而取代烏國總統澤倫斯基，並建立親俄的傀儡政權、控制大部份烏克蘭領土，且莫斯科當局深信能在最短的時間內迅速完成目標，「不過俄羅斯並未考慮烏軍與烏克蘭人的實力。」

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