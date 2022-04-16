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前俄國營電視台編輯：為宣傳機器工作感到羞恥

▲▼俄羅斯第一頻道編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。（圖／路透）

▲俄羅斯第一頻道編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林15日專電

日前勇闖新聞攝影棚抗議的前俄羅斯電視台編輯奧斯雅尼可娃，對自己長年在宣傳機器工作感到羞恥，指當前俄國言論偏激已到瘋狂地步，俄國人民對俄軍屠殺烏克蘭平民也該負起責任。

奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）今天在德國「世界報」（Die Welt）撰文表示，在國營電視台工作多年，自己一直在關注獨立記者，知道他們冒生命危險與體制對抗；他們的報導讓她鼓起勇氣，闖入晚間新聞攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。

奧斯雅尼可娃說，她1990年代末初入職場時，俄羅斯新聞圈相對自由。2003年加入國營的「第一頻道」（Channel One）時，言論環境已開始惡化，但當時沒人料到，俄國媒體今天會變成動不動就挖苦和攻擊的宣傳機器。

她透露，自己工作的一部分是在外電尋找美國及其他西方國家的負面新聞，告訴讀者西方的生活有多糟；或在具影響力的國際媒體尋找俄國和總統蒲亭（Vladimir Putin）的正面新聞，但絕不碰俄國的負面新聞。

奧斯雅尼可娃自認是政府宣傳機器的小齒輪，參與俄羅斯人民對烏克蘭和西方有錯誤的想像，直到站出來抗議那一天，「我為自己感到羞恥」。

她說：「現在言論偏激到要滅絕所有的烏克蘭人，反戰者被當成叛徒，真是瘋了。」

奧斯雅尼可娃說，自從基輔近郊布查鎮（Bucha）平民遭殺害的消息傳出，她就認為制裁不能只針對蒲亭，而是俄國人民，因為所有的俄國人都有責任，就像二戰後的德國人，數十年來為自己的罪行請求原諒。

奧斯雅尼可娃長年在俄羅斯國營電視台第一頻道擔任編輯。3月14日晚間新聞直播時，她闖進攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。雖然僅有短短數秒，畫面就被切斷，她勇敢的舉動震撼全世界。

她一度遭當局拘禁，目前是德國大報世界報的自由撰稿人。

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