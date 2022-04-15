▲桃園鑑輔會鑑定流程引爭議，市議員黃敬平為特教兒爭權益

▲桃園鑑輔會鑑定流程引爭議，市議員黃敬平重視，於其服務處召開協調會。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

多名家有特教兒的媽媽，為了讓孩子增強團體適應力，向桃園市教育局鑑輔會申請暫緩入學，卻遭鑑輔會邀請的「教育專家」，以「不要浪費孩子時間、申請緩讀毫無意義」斷然拒絕！家長無奈的透過市議員黃敬平、桃園區市議員參選人張碩芳反映，15日會同相關人員召開協調會，教育局允諾，將針對安置會議以及鑑定流程討論及改善。

特教生家長說，自己的小孩應符合緩讀的標準，安置會議雖然有邀請家長出席，但在會議中並沒有給予家長完整表達的機會，甚至批評家長浪費時間，已非召開安置會議的目的，只是流於形式，變相在打發家長。

▲市議員黃敬平重視每一個孩子受教權。（圖／黃敬平服務處提供）

另一名特教生家長指出，鑑定申請的流程非常耗費心力，家長也做足了功課希望在安置會議上完整表達讓委員們知悉，由於家長與孩子朝夕相處，希望透過準備的資訊讓委員們理解孩子真實情況，沒想到家長辛苦準備的資料完全不被重視，整個會議下來，只感受到委員們的不耐煩以及反對。

市議員黃敬平指出，鑑定安置會議的成員都是專家學者，但特教權益並非完全由學術角度思考，家長身為與孩子最密切接觸的人，家長陳述意見供會議委員參考的比重應該要很高，否則容易有委員主觀偏頗之嫌。因此，今日的協調會於其服務處召開，邀請家長及教育局、北區特教資源中心相關人員出席。



對於特教生家長的陳情，張碩芳因育有一名早產兒，特別能夠感同深受表示，鑑輔會不應罔顧家長意願，強行用片面的立場來要求家長接受，鑑輔會的職責應該是協助特教學生在教育上可以得到妥善安置，暫緩入學安置在認定時應參採家長意見，鑑定結果才有可能客觀。

教育局表示，本次參與暫緩入學會議的個案共有27件，鑑輔會同意暫緩入學者為11件，家長若對認定結果不服，可以提出申覆，後續也將參考家長們對於鑑定安置會議的建議，研擬會議的各方時間分配，確保家長有完整表達的機會。