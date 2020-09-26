桃園地景節竹製品傷人！議員批7天17件　文化局：追逐跌倒造成

▲2020桃園地景藝術節展區內有多座竹製作品。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平26日指出，2020桃園地景藝術節今年以「構築城市」為主題，展區內有多樣竹製作品；未料，從9月18日開展至今（26日）7天，竟發生民眾受傷意外共17件，由於中秋連假即將到來，為了民眾的安全，黃敬平要求市府文化局，與委外廠商應再重新檢視全區的公共安全疑慮，並盡快改善。

▲▼民眾的腳或手被竹製作品割傷。（圖／市議員黃敬平提供）

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黃敬平說，桃園市政府今年在中壢區大崙、平鎮區雙連埤塘，舉辦的2020桃園地景藝術節，展區分散在休耕稻田、中央大學及埤塘間，此次所有作品都採用竹子製作，然開展至今短短7天，陸續發生民眾受傷意外共17件。

▲▼展區竹製鋪面隆起容易造成長者絆倒，甚至展區公共區域還遺留不明鐵絲。（圖／市議員黃敬平提供）

黃敬平說，參觀桃園地景藝術節受傷民眾，年齡層從學生到年長者都有，受傷的狀況有擦傷、割傷等，展區竹製鋪面隆起容易造成長者絆倒，甚至展區公共區域還遺留不明鐵絲，這些都是造成參觀民眾受傷的因素，所幸目前都是輕傷而已，若傷口遭割傷太深，後果不堪設想。

市府文化局表示：2020桃園地景藝術節截至25日為止，參觀人次達到60萬8000人次，對於展期中民眾於展區發生意外受傷，多為學生團體參訪時互相追逐推撞跌倒造成，現場皆有醫護人員即時處理。

另外，展區現場皆設有提醒公告，工作人員定時巡檢設施、作品，若有損壞情形皆會即時回報，且當日完成檢修，另，未來如在現場發現民眾有追逐情形亦會即時勸導。

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