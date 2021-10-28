平鎮新光路部分道路退縮車流回堵　市議員爭取儘速拓寬

▲平鎮區新光路部分道路退縮形成車流回堵，市議員黃敬平爭取儘速拓寬。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園平鎮區新光路四段至五段間部分道路，因退縮常形成車流回堵，造成用路人不便！市議員黃敬平28日於市政總質詢，要求市府對於上述路段拓寬工程，排除萬難提前進行、並開闢平鎮民族路三段與復旦路三段間橋下空間道路，以紓解周邊道路車流。

市議員黃敬平指出，平鎮新光路四段至五段間部分道路退縮易形成車流回堵，且因土地費用高昂，難以取得用地進行拓寬，目前該路段已劃入山峰自辦市地重劃區範圍，因山峰自辦市地重劃必須辦理公共道路工程事宜，該路段現況仍有土地改良物尚未拆除，為紓解當地交通車流，建議地政局協調山峰自辦市地重劃區重劃會將公共道路工程期程提前，並由市府相關單位協調地主進行意願調查，讓道路拓寬工程及早推動。

市長鄭文燦表示，市府在桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區重劃案中，曾協調重劃會優先推動民光東路及民光路打通，針對平鎮新光路四段至五段間部分道路拓寬工程，將請地政局協調山峰自辦市地重劃區重劃會，在重劃過程優先興建該道路，並請工務局協助，讓道路開拓符合相關標準。地政局長蔡金鐘表示，經查目前該路段仍有一件地上物尚未拆除，地政局將協調重劃會加速推動，並協助相關地主提出土地同意書，讓該路段提前開通。

另外，黃敬平市議員也建議市府開闢平鎮民族路三段與復旦路三段間橋下空間道路，紓解周邊道路車流。工務局長賴宇亭表示，該案大部分土地為高速公路局所有，用地取得費用不高，該道路其中有部分路段是上坡道需設置擋土牆，工務局將評估道路的路幅寬度效益進行規劃，並積極爭取中央經費挹注。