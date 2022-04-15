家事移工納入職保法　台南勞局論壇共創希望家園

▲台南市勞工局辦理「做工人ㄟ後盾-國際勞動者職災保險與保護」論壇，計約100位產官學界代表參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應勞工職業災害保險及保護法於今年5月1日施行，台南市勞工局4月15日在關子嶺勞工育樂中心辦理「做工人ㄟ後盾-國際勞動者職災保險與保護」論壇，邀請專家學者從法律面、實務面及執行面等不同角度切入探討職災保險、預防與重建議題，計約100位產官學界代表參與。

論壇透過互動分享及交流研討，共同建構對外籍移工更保障的職場環境，落實黃偉哲市長打造「職安城市希望家園」之願景。

勞工局王鑫基局長表示，外籍移工為我國經濟及社會貢獻勞動力，政府對於職場安全保障責無旁貸，不僅是基於人權及平等對待，更是為了推升整體優質勞動環境。根據勞動部統計，國內外籍移工總人數由2011年的425660人增長到2022年2月的661882人，近10年間增幅達55％，移工人數快速增加，職業安全議題衝擊政府政策及企業相關作為，此外，近年來除產業移工外，社福移工因照護致傷問題時有所聞，更加凸顯社福移工職場安全保障的迫切性，15日舉辦「做工人ㄟ後盾-國際勞動者職災保險與保護」論壇，盼透過產官學的獻策及分享，讓各界更重視外籍移工勞動職場安全保障議題，並研討未來精進作為及政策建言，促進台南市優質的勞動環境。

論壇邀請國立中正大學勞工關係學系王安祥教授進行專題演講，王教授以「我國對於遭遇職業災害勞工保障機制」為主題向與會者進行解析，針對預防、補償及重建深入探討，並說明我國雖已整合法令立專法做保護，雇主仍須重視移工在工作上的安全與健康，落實必要之預防設備或措施，避免職業災害發生。

接下來，議題研討部分先由靜海法律事務所主持律師曾翔律師以「職業災害之預防、補償及處理實務」為主題向與會者進行解析。曾律師開場說明職業災害的定義，受僱者發生職災後雇主之法律責任做深入探討，並佐以法院實際判決加以說明，最後以災後處理及自身處理經驗，提供和與會代表分享交流互動。

緊接著，由勞動部保險司曾耀寬視察以「勞工職業災害保險及保護法重點說明」為題闡明該法之立法目的、納保對象及效力和費率，並說明職業傷病之認定、給付及津貼補助，由保費收入提撥經費成立財團法人職災預防與重建中心，統籌辦理預防與重建業務，最後以勞動保障最為結尾，強化與會代表對該法於5月1日上路前，有更進一步之認知。

今日論壇活動現場反應熱烈，在專家學者及各界代表參與及經驗交流分享下，與會代表對於「勞工職業災害保險及保護法」有更深入的了解，期盼透過今日的研討交流，打造更優質更有保障的勞動職場環境。