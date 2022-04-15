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台積電害的？善化「單點雞腿便當」　見價格嚇傻！網虧：南科在那

▲▼台南善化一個要價250元的日式便當。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO買的日式便當。（圖／翻攝自PTT）

記者黃品臻／綜合報導

擁有美食之都稱號的台南，好吃又便宜一直是讓人喜歡到台南的原因之一，不過有網有近日到台南善化一間日式便當店買飯，沒想到一拿起菜單讓他驚訝不已，但仍然硬著頭皮買下去，掀起網友熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文表示，「剛下班想說選一間乾淨的店買晚餐，經過一間日式便當店，菜單好驚人」。從原PO貼出的照片可以看到，單單一份炸雞排便當就要價250元，價格非常高昂。

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▲▼台南善化一個要價250元的日式便當。（圖／翻攝自PTT）

▲一個炸雞排便當要價250元。（圖／翻攝自PTT）

原PO說，「因為走進去了不好意思掉頭走人，怕被誤認為窮酸宅，只好硬著頭皮點最便宜的雞腿便當」。回家打開後，雖然包括雞腿、鮮蝦和炸牡蠣的豐富菜色並沒有讓原PO失望，但他仍覺得這價錢非常貴，「我怎麼感覺物價比台北高？有八卦嗎？」

文章一出掀起熱議，有網友也被高價嚇到喊貴，「一個月十幾萬才敢這樣吃吧」、「你沒問老闆，這是日幣嗎」、「好扯，掛個日式 價錢*2」、「就跟新竹一樣啊！只會越來越貴」、「有夠盤的」、「善化房價已經飛天了欸，你不知道嗎」。

不過也有一派網友覺得這價格正常，並點出主要還是因為有南科的關係，「南科價，少說一個賺80~120」、「新竹工程師：不能只有我被盤」、「台積電害的」、「善化在南科附近啊，消費力還可吧」、「電子新貴啊」、「賣南科跟賣一般便當有差好嗎」。

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